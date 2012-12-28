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27 минут назад
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Любовница исчезла из дома вместе с котом и 2,5 миллиона рублей

Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

В суд передано уголовное дело 44-летней женщины, обвиняемой в краже 2,5 миллиона рублей у пожилого любовника.

«По версии следствия, 44-летняя женщина забрала у своего 62-летнего сожителя из шкафа 2,5 миллиона рублей, которые он выручил от продажи недвижимости. Несмотря на то, что пара жила дружно, и денег на свою вторую половину мужчина не жалел, соблазн оказался слишком велик. 27 августа женщина взяла деньги и своего кота и покинула гостеприимный дом, отправившись в Пятигорск», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Большую часть денег обвиняемая сожителю вернула — на отдыхе она успела потратить только 300 000 рублей, но было уже поздно: 62-летний мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Действия обвиняемой квалифицированы как кража, совершенная в особо крупном размере (по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ). Женщине теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
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3 минуты назад
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