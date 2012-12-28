В результате атаки дронов на Липецкую область жертв и разрушений нет

Возникшие в результате падения обломков БПЛА возгорания – потушены

«По уточнённой информации, жертв и пострадавших нет. Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача — обезвреживание всех обломков.Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии полной готовности», — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.