«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
«Красный уровень» воздушной опасности в Липецке, Липецком и Становлянском районах отменен, остается «желтый»
Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Происшествия
614
сегодня, 02:58
В результате атаки дронов на Липецкую область жертв и разрушений нет
Возникшие в результате падения обломков БПЛА возгорания – потушены
Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии полной готовности», — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
0
0
0
4
0
Комментарии