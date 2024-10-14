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сегодня, 18:28
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Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника

Кроме того, он указал следствию, куда выбросил нож. Орудие преступления изъято.

Областное управление Следственного комитента сообщило новые детали дела об убийстве в Липецке 15-летнего мальчика. Напомним, что подозреваемого в преступлении полицейские нашли в больнице с ножевым ранением. Как рассказали в СК, во время допроса 41-летний мужчина признался в убийстве. 

«По данным следствия, вечером 13 октября пьяный подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице Ушинского в Липецке незнакомого подростка и нанес ему удар ножом в грудную клетку. 

Впоследствии подозреваемый был госпитализирован с телесными повреждениями, происхождение которых также устанавливается в ходе следствия. Угрозы его жизни не имеется. В медицинском учреждении проведен его допрос, где в присутствии защитника он дал признательные показания, а также указал место, куда выбросил нож. Орудие убийства обнаружено следователем-криминалистом регионального СК России на крыше торгового павильона недалеко от места происшествия», — говорится в сообщении СКР по региону. 

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Нож нашли на крыше киоска

Расследование дела по указанию руководителя СУ СК России по Липецкой области поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.

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Комментарии (4)

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Гость
13 минут назад
Подозреваемого пырнул ножом его собутыльник. В Магните. После, уже на улице, озвер от полученной раны, накинулся на проходившего мимо мальчика.
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Владимир
35 минут назад
Так кто же ударил ножом подозреваемого? Или ножа не было, а подозреваемого кто-то же избил? Пишите, пожалуйста, чтобы было понятно, о чем речь.
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Cokol
14 минут назад
Мог сам себя легко ранить, рецидивист ведь, может план какой в пьяной голове созрел, но орудие убийства с отпечатками весомое доказательство его вины.
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Липчанин
49 минут назад
Кто убийца?
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