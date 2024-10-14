Не имеющая прав 43-летняя женщина села пьяной за руль и попыталась откупиться от инспекторов ДПС
Происшествия
2900
сегодня, 18:28
4
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Кроме того, он указал следствию, куда выбросил нож. Орудие преступления изъято.
«По данным следствия, вечером 13 октября пьяный подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице Ушинского в Липецке незнакомого подростка и нанес ему удар ножом в грудную клетку.
Впоследствии подозреваемый был госпитализирован с телесными повреждениями, происхождение которых также устанавливается в ходе следствия. Угрозы его жизни не имеется. В медицинском учреждении проведен его допрос, где в присутствии защитника он дал признательные показания, а также указал место, куда выбросил нож. Орудие убийства обнаружено следователем-криминалистом регионального СК России на крыше торгового павильона недалеко от места происшествия», — говорится в сообщении СКР по региону.
Нож нашли на крыше киоска
Расследование дела по указанию руководителя СУ СК России по Липецкой области поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.
0
4
7
4
0
Комментарии (4)