Погода в Липецке
952
47 минут назад
2
В Липецкой области пошёл первый снег
Первый снег на Покров обещает раннюю снежную зиму.
Ранее липчан предупреждали о возможном мокром снеге в райоее трассы М-4. Водителям советуют по возможности уже сейчас «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину.
Добавим, что сегодня православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы. С Покровом связано множество погодных примет, по которым судят о характере предстоящей зимы. Первый снег на Покров обещает раннюю снежную зиму, считается, что снег должен лечь уже через 2-3 недели.
Видео - vk.com/kznam_elets
0
2
0
4
1
Комментарии (2)