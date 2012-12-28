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952
47 минут назад
2

В Липецкой области пошёл первый снег

Первый снег на Покров обещает раннюю снежную зиму.

В Ельце пошёл первый снег. Видео снегопада в районе Вознесенского собора опубликовала газета «Красное знамя».

Ранее липчан предупреждали о возможном мокром снеге в райоее трассы М-4. Водителям советуют по возможности уже сейчас «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину.

Добавим, что сегодня православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы. С Покровом связано множество погодных примет, по которым судят о характере предстоящей зимы. Первый снег на Покров обещает раннюю снежную зиму, считается, что снег должен лечь уже через 2-3 недели.

Видео - vk.com/kznam_elets

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Коммунист Петрыкин
15 минут назад
Вот бы насыпал метра на полтора!
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GS
36 минут назад
Давно пора,метра полтора чтоб насыпал и морозец хороший
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