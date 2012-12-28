В Липецкой области пошёл первый снег

Первый снег на Покров обещает раннюю снежную зиму.

В вашем браузере отключен JavaScript

С Покровом связано множество погодных примет, по которым судят о характере предстоящей зимы. Первый снег на Покров обещает раннюю снежную зиму, считается, что снег должен лечь уже через 2-3 недели.

В Ельце пошёл первый снег. Видео снегопада в районе Вознесенского собора опубликовала газета «Красное знамя».Ранее липчан предупреждали о возможном мокром снеге в райоее трассы М-4. Водителям советуют по возможности уже сейчас «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину.Добавим, что сегодня православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы.