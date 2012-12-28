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Как вы относитесь к идее налога на бездетность?
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23 минуты назад
4

Как вы относитесь к идее налога на бездетность?

Налог на бездетность — одна из самых популярных тем последнего времени. Самое громкое заявление сделал директор МФЭИ и экономист Алексей Зубец, считающий, что такой налог должен составлять 30-40 тысяч рублей. По мнению экономиста, платить его должны и семьи с одним ребенком и семьи, которые не могут иметь детей по медицинским показателям.

Депутаты и общественные деятели столь жесткое предложение не поддержали, но дискуссия продолжилась.

Большинство липчан, опрошенных нами на улицах, к возможному введению налога на бездетность отнеслись негативно. Они считают, что государство не должно вмешиваться в семейную жизнь. Те, кто приветствовал введение такого налога, ссылались на необходимость повышать рождаемость.

В СССР «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» действовал с ноября 1941 года и до момента развала страны. Изначально налог составлял 6% от зарплаты для бездетных мужчин возрастом от 20 до 50 лет и бездетных замужних женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Тем, кто зарабатывал меньше 91 рубля в месяц, делали скидку. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. Не платили налог также те, кто по медицинским показателям не мог иметь детей.
Говорит Липецк
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Комментарии (4)

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Горожанин
1 минуту назад
Положительно.Сейчас молодежь заводит собачек а не детей.Так через 30 лет мы все вымрем.
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33 года без детей.
4 минуты назад
КАК людям решиться на рождение детей, если они и сейчас это откладывают в основном из-за безденежья (отсутствия жилья, высоких цен и тд), а предлагается с них ЕЩЁ сдирать дополнительно. Гении просто...
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Александр Н.
7 минут назад
Очередная глупость от депутатов, надо сначала разобраться в причинах почему не хотят рожать, а ответ на поверхности посмотрите сколько стоит детское питание, одежда, проблемы с жильём и полная неуверенность в будущем, об этом надо озаботиться слугам народа, а не придумывать как ещё обобрать людей.
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Буквоед
9 минут назад
Уже проходили!
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