Как вы относитесь к идее налога на бездетность?

Налог на бездетность — одна из самых популярных тем последнего времени. Самое громкое заявление сделал директор МФЭИ и экономист Алексей Зубец, считающий, что такой налог должен составлять 30-40 тысяч рублей. По мнению экономиста, платить его должны и семьи с одним ребенком и семьи, которые не могут иметь детей по медицинским показателям.Депутаты и общественные деятели столь жесткое предложение не поддержали, но дискуссия продолжилась.Большинство липчан, опрошенных нами на улицах, к возможному введению налога на бездетность отнеслись негативно. Они считают, что государство не должно вмешиваться в семейную жизнь. Те, кто приветствовал введение такого налога, ссылались на необходимость повышать рождаемость.В СССР «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» действовал с ноября 1941 года и до момента развала страны. Изначально налог составлял 6% от зарплаты для бездетных мужчин возрастом от 20 до 50 лет и бездетных замужних женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Тем, кто зарабатывал меньше 91 рубля в месяц, делали скидку. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. Не платили налог также те, кто по медицинским показателям не мог иметь детей.