Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Машины на шесть миллионов рублей сгорели из-за неприязненных отношений
Происшествия
Сегодня в Липецке: липчане против налога на бездетность, за – богачи и пенсионеры
Общество
Подводный охотник заметил в Силикатных озёрах медузу
Общество
54-летний липчанин уехал на один день на заработки и пропал
Происшествия
Житель Липецкой области поджёг свой дом, чтобы убить жену
Происшествия
Липецкий хладокомбинат расплатился с долгами и избежал банкротства
Общество
С липчанина взыскали больше двух миллионов рублей за перегон автомобилей из Белоруссии
Общество
Попавшую в массовую аварию под Ельцом двухлетнюю девочку врачи поставили на ноги
Общество
25-летний липчанин нападал на прохожих и отнимал у них ценности
Происшествия
Читать все
К обеду с теплом в Липецке были 2 700 многоэтажек из 2 886
Общество
Горячей воды нет в 15 липецких многоэтажках
Общество
К концу пятницы без отопления в Липецке оставались 43 многоэтажки
Общество
54-летний липчанин уехал на один день на заработки и пропал
Происшествия
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки до -2
Погода в Липецке
Водитель заснул за рулем, а потом скрылся с места аварии: суд назначил ему шесть лет колонии-поселения
Происшествия
55-летний липчанин взял в кредит 945 тысяч рублей и перевёл их мошенникам
Происшествия
Ремонтировавшего школу в Грязях подрядчика включили в реестр недобросовестных
Общество
Липецкая вечЁрка: поскандалил на 6 миллионов, что там с теплом и медуза в озере
Общество
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества: предлагают заработать на накрутке трафика и просматриваемости сайтов
Происшествия
Читать все
Общество
402
сегодня, 20:31
13

К концу пятницы без отопления в Липецке оставались 43 многоэтажки

В выходные дни департамент ЖКХ мэрии будет работать в связке с ресурсоснабжающими организациями и «управляшками», чтобы подать в них тепло.

Как уже писал GOROD48, к обеду с теплом в Липецке были 2 700 многоэтажек из 2 886. А к концу последнего, пятого, дня с начала отопительного сезона холодными батареи оставались в 43 домах. Об этом сообщил новый начальник отдела эксплуатации коммунального хозяйства мэрии Павел Кузнецов (ранее он работал начальником отдела ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Лебедянского района).

— В выходные дни департамент ЖКХ мэрии будет работать в связке с ресурсоснабжающими организациями и «управляшками», чтобы подать в них тепло. Ситуацию осложняют новые порывы на сетях ресурсоснабжающих организаций, — сказал Павел Кузнецов.

Если говорить об учреждениях социальной сферы, то в Липецке тепло подано во все 228 организации: детские сады, школы, поликлиники, больницы, учреждения дополнительного образования.
отопление
0
0
6
0
0

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
5 минут назад
Ул Плеханова, д 50. Отопления так и не дали. Продолжаем мёрзнуть. Зато отчитались, тепло включили в Липецке.
Ответить
Светлая
8 минут назад
" Квадра" взяла на себя большую ответственность:за долгие годы никто не решался менять старые,отслужившие свой срок трубы.Тот кто бы это сделал,на свою голову получил недовольство всех,т.к. замена приводит к большому сроку исполнения.А если не менять,может наступить коллапс,всё остановится и зимой это катастрофа.Так что "Квадра" совершила своего рода подвиг,и мы должны это понимать,а не вставлять палки в колёса,как говорится.
Ответить
Гость
14 минут назад
Проспект 60 лет СССР, дом 41 (6 подъезд) на каких стояках батареи еле теплые, а на каких вообще без тепла. Этот дом обслуживает УК "Солнечный город". Обращаюсь к ним - если вы так назвались, то это совсем не значит, что у нас в квартирах тепло и солнечно. Трубку не берут уже 3-й день. А по этому же номеру надо вызывать и лифтовую аварийку. Вот представьте человек застрял в лифте и будет сидеть там несколько дней.
Ответить
Core
22 минуты назад
Всем тепла в хату! Земели, братья/сёстры, кто что моет за 7-й мкр-н пояснить? У кого как и когда всем остывающим?
Ответить
Гость
29 минут назад
Пр. 60 лет СССР, дом 41,(6 подъезд) в квартирах холодно. По каким стоякам батареи еле теплые, а по каким вообще тепло отсутствует. УК "Солнечный город", если вы так назвались, то это не значит, что у нас в квартирах тепло и солнечно. Примите меры!
Ответить
Советская 26
31 минуту назад
Все лето и пол осени без воды горячей, теперь без тепла! Квадра работает! Где она работает? Тогда отопительный сезон нужно начинать с августа! Может к ноябрю что сотворят!Сидят до последнего, сопли жуют, а потом у них то прорыв, то незадача.
Ответить
Гость
32 минуты назад
Новые порывы? А что вы делаете летом, когда отключаете воду на месяц? Работать неохота. А потом, как всегда, похолодание пришло внезапно и у нас ничего не готово.
Ответить
На фото
35 минут назад
Всё спецы сантехники закончились ?
Ответить
А нам
41 минуту назад
Толстого-Ворошилова УК сказала ждать до понедельника
Ответить
Александр
50 минут назад
Все греться на Зелёный остров! Деньги вложенные в его инфраструктуру!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru