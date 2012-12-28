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Общество
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сегодня, 20:31
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К концу пятницы без отопления в Липецке оставались 43 многоэтажки
В выходные дни департамент ЖКХ мэрии будет работать в связке с ресурсоснабжающими организациями и «управляшками», чтобы подать в них тепло.
— В выходные дни департамент ЖКХ мэрии будет работать в связке с ресурсоснабжающими организациями и «управляшками», чтобы подать в них тепло. Ситуацию осложняют новые порывы на сетях ресурсоснабжающих организаций, — сказал Павел Кузнецов.
Если говорить об учреждениях социальной сферы, то в Липецке тепло подано во все 228 организации: детские сады, школы, поликлиники, больницы, учреждения дополнительного образования.
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