Общество
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сегодня, 10:20
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«Квадра» опубликовала график подачи тепла в многоэтажки Липецка
На подачу тепла в дома энергетики взяли пять дней.
Когда ваш дом подадут тепло можно узнать из графика, опубликованного липецким филиалом компании «Квадра».
При этом стоит учитывать, что подача отопления в дом еще не означает, что в квартирах сразу станет тепло — за наполнение внутридомовых системы отвечают управляющие компании.
Напомним, еще несколько лет назад на включение отопления в городе требовалось три дня — третий был резервным. В прошлом году отопительный сезон начался 2 октября. 16 октября без отопления в городе оставались 56 домов. А последние дома получили тепло только 8 ноября.
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