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5235
сегодня, 10:20
23

«Квадра» опубликовала график подачи тепла в многоэтажки Липецка

На подачу тепла в дома энергетики взяли пять дней.

Сегодня в Липецке начался отопительный сезон., но потеплеет в квартирах не быстро. Подача отопления в жилые дома займет пять дней.

Когда ваш дом подадут тепло можно узнать из графика, опубликованного липецким филиалом компании «Квадра».



При этом стоит учитывать, что подача отопления в дом еще не означает, что в квартирах сразу станет тепло — за наполнение внутридомовых системы отвечают управляющие компании.

Напомним, еще несколько лет назад на включение отопления в городе требовалось три дня — третий был резервным. В прошлом году отопительный сезон начался 2 октября. 16 октября без отопления в городе оставались 56 домов. А последние дома получили тепло только 8 ноября.
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Комментарии (23)

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Сначала новые
Зегеля
9 минут назад
Почему все растянуто на неделю? Все котельные один человек включает? Почему это одним днем не делают? Чем Зегеля хуже * , что ее в последний день включат?
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Неравнодушый
13 минут назад
Будем ждать графика отключения... Он точнее... А могут без графика, так вернее...
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Людмила
16 минут назад
На Липовской отключают горячую воду первой и мерзнем, а отопление последней, и это каждый год так.
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Проспект победы 88.
26 минут назад
Нужно стравливать воздух с системы. Батареи холодные.
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Дежурный.
28 минут назад
В четверг последний 4 день. Тогда выводите в выходные все службы которые занимаются ЖКХ. Так как будут проблемы, пробки ,порывы в самих домах. А за день, пятницу эти проблемы не решат. И придётся некоторым жителям сидеть без тепла ещё и выходные.
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Волонтер
30 минут назад
А еще лучше подать к весне.
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На ул.Советской
47 минут назад
отопление дадут только в среду. То есть три предстоящих дня депутаты горсовета будут в холоде работать ... В холодных помещениях мысли у них будут об отоплении, а не об электорате!
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Нариман
33 минуты назад
У них уже дали
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Депутат
35 минут назад
Не угодали, соцобъектам уже дали отопление в первую очередь. Они же замерзают да и дома у них на счёт этого нет вопросов. Из тёплого дома в тёплую машину, а там в тёплое помещение.
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патриот
53 минуты назад
Юных Натуралистов вообще нет в графике
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Нардеп
42 минуты назад
Как и 20 микрорайон! А на 19 тепло уже подали хотя стоит на 3 день среду!
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Вася с 19
31 минуту назад
Как и 20 микрорайон! А на 19 тепло уже подали хотя стоит на 3 день среду! На 19 холодина в квартирах ничего не дали
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Алексей
54 минуты назад
Сырский, как всегда на 5-й день включат, так еще на кухне согреются, а в квартире — нет. Еще недели 2 будем бегать в УК "Угловая", чтобы тепло появилось и в комнатах.
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Ирина
33 минуты назад
Угловой вообще сейчас нет , наши например дома на торгах , неизвестно что будет
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Вася с 11-го
56 минут назад
В доме свежо,греемся обняв полотенцесушитель!
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