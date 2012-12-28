Пропала собака: хозяйка пыталась вернуть её через суд, но безуспешно

Липчанка не представила в суд нужных доказательств.

Липчане делили в суде собаку. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилась липчанка, потерявшая собаку. Объявление о пропаже 10-месячного пса – помеси немецкой овчарки она разместила в интернете. Позже от волонтера поступила информация, что похожая собака была отдана на передержку. Но приютивший щенка человек вернуть животное отказался. Женщина пошла в суд и потребовала изъять собаку из незаконного владения.Новый хозяин животного исковые требования не признал, пояснив, что откликнулся на объявление о найденной бездомной собаке, которую необходимо было пристроить. Не упоминалось, что собака отдается на передержку, а напротив, подчеркивалось, что она бездомная и нуждается в новом владельце. У собаки были выявлены проблемы со здоровьем, поэтому ей потребовалась ветеринарная помощь, в клинике ей проводились необходимые процедуры.В результате суд отказал предполагаемой прежней хозяйке в иске, поскольку она не представила доказательств принадлежности именно этой собаки. Кроме того, новым хозяином был представлен сертификат о чипировании и ветеринарный паспорт, согласно которому возраст собак отличался на три месяца.Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.