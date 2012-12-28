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Общество
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29 минут назад
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Пропала собака: хозяйка пыталась вернуть её через суд, но безуспешно
Липчанка не представила в суд нужных доказательств.
Новый хозяин животного исковые требования не признал, пояснив, что откликнулся на объявление о найденной бездомной собаке, которую необходимо было пристроить. Не упоминалось, что собака отдается на передержку, а напротив, подчеркивалось, что она бездомная и нуждается в новом владельце. У собаки были выявлены проблемы со здоровьем, поэтому ей потребовалась ветеринарная помощь, в клинике ей проводились необходимые процедуры.
В результате суд отказал предполагаемой прежней хозяйке в иске, поскольку она не представила доказательств принадлежности именно этой собаки. Кроме того, новым хозяином был представлен сертификат о чипировании и ветеринарный паспорт, согласно которому возраст собак отличался на три месяца.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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