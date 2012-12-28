Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА

Вступать в переписку в соцсетях со слишком любопытными гражданами - не стоит. Это, скорее всего, провокаторы.

«В комментариях под сообщениями в социальных сетях и мессенджерах отмечено большое количество провокаций с анонимных аккаунтов. Их авторы просят пользователей рассказать об обстановке в Липецке и Липецкой области, задают вопросы о последствиях падения обломков БПЛА, просят прислать фотографии или видео.Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА», — сообщил губернатор.