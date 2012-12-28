«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Происшествия
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34 минуты назад
Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Вступать в переписку в соцсетях со слишком любопытными гражданами - не стоит. Это, скорее всего, провокаторы.
Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА», — сообщил губернатор.
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