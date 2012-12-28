«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
Выходные в Липецке: липецкая певица споёт на японском, тайны тропического цветка и шанс для футболистов
«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
Выходные в Липецке: липецкая певица споёт на японском, тайны тропического цветка и шанс для футболистов
Общество
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сегодня, 17:35
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К вечеру субботы без отопления в Липецке оставались 35 многоэтажек
А вчера, в концу последнего, пятого дня с начала отопительного сезона, холодными батареи были в 43 домах.
Об этом GOROD48 сообщил начальник отдела эксплуатации коммунального хозяйства мэрии Павел Кузнецов, который сегодня был координатором работы по подаче тепла в остающиеся без него дома от городской администрации.
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