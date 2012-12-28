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сегодня, 17:35
24

К вечеру субботы без отопления в Липецке оставались 35 многоэтажек

А вчера, в концу последнего, пятого дня с начала отопительного сезона, холодными батареи были в 43 домах.

За субботу энергетикам и управляющим компаниям удалось сократить на восемь количество липецких многоэтажек, остающихся без отопления. Если вчера, в концу последнего, пятого дня с начала отопительного сезона, холодными батареи были в 43 домах, то сейчас люди мерзнут в 35 многоквартирных домах. Больше всего холодных домов — в ведении УК «Выбор», «Проспект», «Маяк».

Об этом GOROD48 сообщил начальник отдела эксплуатации коммунального хозяйства мэрии Павел Кузнецов, который сегодня был координатором работы по подаче тепла в остающиеся без него дома от городской администрации.
отопление
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Комментарии (24)

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Игорь
44 секунды назад
Горького12. Первый подъезд нет отопления.
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Севиль
2 минуты назад
З.космодемьянской д. 4 а. Отопление нет!
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Советская 26
8 минут назад
Нет тепла!
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8 Марта 24/4
10 минут назад
А вот наш дом УК Парус подключил, но мне от этого не легче. Конкретно в моей квартире батареи холодные, Парус не спешит исправлять положение. А ему поропиться и не надо, дом же подключен!
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Студгородок
11 минут назад
Замерзаем всесезонно. Трубы чистить не хотят, заросло известью в нижних калачах. Ставили насос - сгорел. А по проекту он и не нужен вовсе.
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людмила
12 минут назад
Неделина д 15а, наконец сегодня после 5 дней отсутствия даии горячую воду, в обед давали ненадолго отопление, опять мерзнем и сидим с обогревателями. За то квадра возьмет за месяц деньги по среднему, а счета за свет платить будем заоблачные. Отопления нет.
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Тишковец
12 минут назад
Щас ещё давление и температуру в магистралях КВАДРоберы поднимут и всё.... наступит полный швах!
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Любовь
23 минуты назад
Отопления нет и горячей воды тоже нет по пр победы 102 уже неделю и всем наплевать
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Ольга
25 минут назад
Циолковского 34 корп 2 ,в половине дома нет отопления
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Мудрый
31 минуту назад
Улица Семашко,дом 5/2.В одной части дома есть отопление,а про другую часть забыли: батареи ледяные.На горячей линии администрации области есть несколько заявлений.И тишина...УК ПАРУС,
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