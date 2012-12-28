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Общество
642
55 минут назад
4

Ну что вы пристали с этой дорогой?

Прославившее мэра Гулевского высказывание вновь актуально: в администрации Липецка уже даже не называют называть срок окончания ремонта улицы Папина.

На улице — чуть выше нуля и дождь. На календаре — 14 октября. А 15 октября компания «СДК» обещала закончить ремонт улицы Папина. Напомним, что действующим муниципальным контрактом сроком окончания работ считается 1 октября.

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Улицу Папина в мэрии еще в марте назвали самым сложным в этом году объектом нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И попали с этим прогнозом в яблочко. Хотя заказчик, управление главного смотрителя, казалось, предусмотрел все. Работы проторговали еще осенью прошлого года — компания «СДК» на конкурентных торгах согласилась заасфальтировать 2,2 км улицы, восстановить на ней тротуары и газоны, обновить светофоры и дорожные знаки за 181,8 млн рублей. Зимой мэрия договорилась с «Квадрой» и «РВК-Липецк» о том, что те внесут изменения в свои инвестпрограммы, заменив под дорогой старые сети на новые. Работы на Папина начались как никогда рано — в марте. Казалось, что проекту ничего не угрожает, что все идет по плану. Но первый тревожный звоночек прозвучал уже в мае, когда на Папина еще не было уложено ни метра нового асфальта из-за работ на ней сетевых организаций.

— Боюсь, нас может ждать та же история с ремонтом улицы Папина, какая была в прошлом году на Лебедянском шоссе, — вздохнул тогда директор ООО «СДК» Пайлак Аракелян.

Та история хорошо известна читателям GOROD48: из-за подрядчика управления строительства мэрии, который прошлой осенью разрушил водопровод на кольце Трубного и часть дороги между ТД «Большой Трубный» и поворотом на улицу Опытную, асфальт на Лебедянском шоссе «СДК» уложила 17 ноября, а на следующий день в Липецке грянул первый мороз.

Когда подморозит в этом году, неизвестно. Работы зависли на 500 метрах дороги в границах перекрестков с улицами Юных Натуралистов и Союзной по вине горводоканала, не сумевшего организовать деятельность своих подрядчиков по прокладке нового водопровода. Поэтому в мэрии уже не называют никакой следующей возможной даты окончания ремонта улицы Папина.

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Зато тут появилось несколько новых опор освещения. Квадратных в сечении взамен старых круглых. В мэрии не видят в этом парадокса.«Не принципиально, какие устанавливать. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии», — прокомментировал такую замену заказчик. Бонусом, кстати, станут новые светильники, которые заменят на всем протяжении улицы. Так что света на Папина станет больше  

Проблемы на Папина начинаются сразу же от перекрестка с улицей Юных Натуралистов. 

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— Только вчера «РВК-Липецк» ушла с улицы Союзной после своих работ по устранению аварийной утечки на водопроводе, — сообщили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

На 730-метровой улице Союзной еще, как говорится, и конь не валялся. Ее еще нужно отфрезеровать, прежде чем укатывать два новых слоя асфальта.

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А когда увидит новый асфальт улица Перова, на которой этим летом появился новый водопровод? Увидит ли эта улица благоустройство хотя бы в зимнем варианте?

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Если говорить непосредственно о Папина, то на тех 500 метрах, о которых мы уже сказали, уложен лишь первый слой асфальта. Второй, марки ЩМА, заявленный как сверхизносостойкий, нужно укладывать при плюсовых температурах в погожие, без осадков, дни.

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«Добавки в асфальт присадок, которые позволяли бы укладывать его при минусовых температурах, контрактом не предусмотрены», — сказали в мэрии.

Более того, по четной стороне этой улицы, вдоль автоцентров и частного сектора аж до пожарной части нужно с нуля делать пешеходную зону. Но там пока штабелями стоит бордюрный камень.

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ремонт дорог
улица Папина
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Комментарии (4)

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Александр Н.
21 минуту назад
Впрочем как всегда.
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vlad
24 минуты назад
Правило математики (и политики): от перемены мест слагаемых сумма не изменится.
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Тетка
47 минут назад
Вот тебе и мэры сменились, и руководители. А бардак как был, так и остался.
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vlad
42 минуты назад
Ну не могут компании работать в тепличных условиях. Им привычней в дождь и снег, чтобы потом отчитаться в своём "героизме".
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