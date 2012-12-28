Убитый подросток был активистом школы и волонтёром

Убитый подросток учился в 10 классе. Мать воспитывала его одна.





13 октября в Липецке на улице Ушинского мужчина

. По словам местных жителей, на улице поссорились две компании — подвыпивших мужчин и подростков. Подростки убежали, а один из мужчин напал на 15-летнего юношу. Возможно, он и не принадлежал к компании подростков, а просто шел по своим делам. Затем убийца бросил нож на крышу коммерческого киоска. Истекающего кровью парня завели в аптеку, где он умер.

— 41-летний липчанин уже задержан.



Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту убийства.





Убитый вчера вечером на Соколе подросток учился в 10 классе. Мать воспитывала его одна — отец умер три года назад. В семье трое детей: у мальчика есть две сестры — старшая и младшая.— Замечательный ребёнок из хорошей семьи, добрый, отзывчивый, активист школы, волонтёр. Совершенно неконфликтный, никогда не был зачинщиком никаких разборок, старался всё уладить мирным путём — просто оказался в не то время не в том месте, — рассказала GOROD48 Ирина Квасова — директор школы, где учился мальчик.Подросток хорошо учился — на «четвёрки» и «пятёрки». После девятого класса он поступил в профильный класс гуманитарной направленности — планировал связать свою жизнь с общественной и политической деятельностью.Напомним, вечером