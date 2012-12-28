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сегодня, 11:41
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Убитый подросток был активистом школы и волонтёром

Убитый подросток учился в 10 классе. Мать воспитывала его одна.

Убитый вчера вечером на Соколе подросток учился в 10 классе. Мать воспитывала его одна — отец умер три года назад. В семье трое детей: у мальчика есть две сестры — старшая и младшая.

— Замечательный ребёнок из хорошей семьи, добрый, отзывчивый, активист школы, волонтёр. Совершенно неконфликтный, никогда не был зачинщиком никаких разборок, старался всё уладить мирным путём — просто оказался в не то время не в том месте, — рассказала GOROD48 Ирина Квасова — директор школы, где учился мальчик.

Подросток хорошо учился — на «четвёрки» и «пятёрки». После девятого класса он поступил в профильный класс гуманитарной направленности — планировал связать свою жизнь с общественной и политической деятельностью. 

Напомним, вечером 13 октября в Липецке на улице Ушинского мужчина ударил ножом 15-летнего подростка. По словам местных жителей, на улице поссорились две компании — подвыпивших мужчин и подростков. Подростки убежали, а один из мужчин напал на 15-летнего юношу. Возможно, он и не принадлежал к компании подростков, а просто шел по своим делам. Затем убийца бросил нож на крышу коммерческого киоска. Истекающего кровью парня завели в аптеку, где он умер. Подозреваемый в убийстве — 41-летний липчанин уже задержан. 

Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту убийства.


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Комментарии (15)

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Сначала новые
Александр Н.
12 минут назад
Как всё печально, упокой Господи его душу
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Город 48
21 минуту назад
Дай Бог сил матери. Не возможно подобрать слова для утешения. Очень жаль парнишку
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ирина
25 минут назад
каким же все таки надо зверем чтобы такое сделать. Защити нас грешных
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Лиза
39 минут назад
Соболезнование семье и сил пережить такое горе...
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Человеком он был
49 минут назад
А всё остальное неважно. Был - и не стало.
Ответить
Обыватель
сегодня, 13:39
Какое большое несчастье, соболезнования родным!
Ответить
.
сегодня, 13:09
Очень жалко светлого человека, который мог принести обществу много хорошего. Вокруг очень много зла
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Дворняга
сегодня, 12:52
Всё таки спорт полезен, бег в частности.
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Дмитрий
сегодня, 12:07
тут и сказать нечего, сил родным это пережить. а вот этот киоск у общаги ушинского, и киоск на противоположной стороне на остановке давно пора прикрыть. все всё про них знают, чем они там торгуют.
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Мария
сегодня, 12:50
Ток хотела написать, эти злосчастные киоски давно пора снести, все время возле них какие-то странные типы тусуются и всякие происшествия случаются.
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Зануда 48
сегодня, 12:06
Да уж. Сил матери выдержать это горе.
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