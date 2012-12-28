Происшествия
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Убитый подросток был активистом школы и волонтёром
Убитый подросток учился в 10 классе. Мать воспитывала его одна.
— Замечательный ребёнок из хорошей семьи, добрый, отзывчивый, активист школы, волонтёр. Совершенно неконфликтный, никогда не был зачинщиком никаких разборок, старался всё уладить мирным путём — просто оказался в не то время не в том месте, — рассказала GOROD48 Ирина Квасова — директор школы, где учился мальчик.
Подросток хорошо учился — на «четвёрки» и «пятёрки». После девятого класса он поступил в профильный класс гуманитарной направленности — планировал связать свою жизнь с общественной и политической деятельностью.
Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту убийства.
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