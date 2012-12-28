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сегодня, 14:31
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За просроченные раскопки энергетиков в Липецке оштрафовали на 1,2 миллиона рублей

Однако в городе остаются больше сотни траншей и не восстановленных мест раскопок, некоторым из которых — больше года.

У дома №53 на улице Ударников в Липецке прямо на проезжей части отремонтированной этим летом дороги перед остановкой «ПОГА-1» — глубокая яма. В ней — три бетонных кольца канализационного колодца, к которым снизу подходят водопроводные трубы. Рядом, у соседней подобной раскопки в переулке Хохломском, на двух воткнутых в землю мощных кусках арматуры висит баннер с информацией о том, что тут реконструкцией сетей водоснабжения по заказу «РВК-Липецк» занимается ООО «ТВЭС». Дата начала работ на баннере — 10 октября 2023 года. Дата окончания замазана черной краской.

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Главный консультант управления муниципального контроля департамента развития территории мэрии Елена Леонова объясняет, что свои работы с восстановлением благоустройства компания «ТВЭС» должна была закончить к середине февраля. То есть этим ямам на Ударников и на Хохломском проезде почти год! Более того, Елена Леонова увидела новые раскопки — на соседней улице Жактовской, которых нет в приложении «MAP.48», электронной карте Липецка, где указаны все места проведения работ с наименованиями организаций, временем их начала и конца. Елена Леонова тут же отметила в приложении новые раскопки. Скорее всего, это — места переподключения к новому водопроводу жителей частного сектора Сырского Рудника, так что копал здесь какой-то из подрядчиков горводоканала.


Красными точками в приложении «MAP.48» выделены места просроченных раскопок. Корреспондент GOROD48 на второй сотне сбился со счета, пытаясь понять, сколько такой просрочки на улицах Липецка. Сколько точно, знают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, но у чиновников сегодня зависла соответствующая программа, и потому актуальное число не приведенных вовремя в порядок мест аварийных и плановых работ неизвестно. Если же взять прошлый год, то Липецк встретил зиму с 286 просроченными раскопками. В этом году, кажется, их будет не меньше.

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на улице Юношеской, 41 горводоканал на тяп-ляп благоустроил место своей недавней раскопки, оставив открытым канализационный колодец

Каждое не вовремя благоустроенное место проведения земляных работ фиксируют сотрудники управ. И выдают хозсубъектам соответствующее предписание со сроком наведения порядка. Но состояние городской коммуналки таково, что подрядчики сетевых компаний не успевают вовремя устранять замечания. И тогда в их отношении составляются протоколы об административных правонарушениях, которые рассматривает суд.

— За прошедшую неделю всем нарушителям городских правил благоустройства выдано 105 предписаний о наведении порядка, а с начала года накопительно — 3 266. Из них исполнено 1 947, не исполнено — 406, у нас на контроле остаются 913 предписаний, — сообщила GOROD48 заместитель председателя департамента развития территории мэрии Татьяна Инютина.

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в районе площади Победы «Квадра» спешно укладывает асфальт в местах своих работ 

По всем фактам неисполнения предписаний в суды с начала года департамент направил 325 административных материалов, 28 — только за прошедшую неделю. Фемида всякий раз становится на сторону истца, ведь нарушения ответчиков налицо, все запротоколированы и задокументированы. В итоге суды рассмотрели уже 191 административное дело, оштрафовав виновных в общей сложности на 1 586 400 рублей по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ за «невыполнение в срок законного предписания осуществляющего муниципальный контроль».

Если говорить о ресурсных организациях, то им принадлежит львиная доля просроченных раскопок. Из общего количества административных дел по фактам неисполнения предписаний по наведению порядка в местах земляных работ составлен 251 протокол. В отношении «Квадры», «РВК-Липецк» и «Россетей» суды вынесли 118 решений, оштрафовав эти компании на 890 тысяч, 140 тысяч и 90 тысяч рублей соответственно. При этом «Квадру» суды стали штрафовать не на привычные 10 тысяч рублей, а на 15 тысяч.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Гость
9 минут назад
"При этом «Квадру» суды стали штрафовать не на привычные 10 тысяч рублей, а на 15 тысяч" Ну теперь дело пойдет, на цельных 15 тысяч! Вам в там в редакции самим то не смешно, такое писать?
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ё
39 минут назад
Виновных оштрафовали, а просроченные раскопки закапывать будут.
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Снежком припорошит
сегодня, 14:40
и так сойдёт. Авось не в столицах!
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