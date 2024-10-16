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В Липецке наполовину перекрыт мост на Плехановском спуске
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285
31 минуту назад

В Липецке наполовину перекрыт мост на Плехановском спуске

Сегодня управление главного смотрителя начнет сливать воду из Комсомольского пруда, чтобы дать возможность подрядчику работать под мостом.

Вчера вечером в Липецке на капремонт перекрыли мост через реку Липовку на Плехановском спуске. Движение транспорта организовано по двум полосам — по одной в каждом направлении. Все маршруты пассажирского транспорта остались без изменений.

В 07:30 утра перекрытие моста не вызывало никаких проблем.

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Они начались в утренний час пик, с 8 часов. По прогнозам департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, более значительные заторы ожидаются в вечерний час пик. Поэтому городской Центр организации дорожного движения будет внимательно следить за дорожной обстановкой и в случае необходимости корректировать работу светофоров. В мэрии также призывают водителей искать альтернативные пути объезда моста в часы пик, чтобы не попадать в пробки.

Мост у гостиницы «Меркури» 1956 года постройки будет перекладывать тот же подрядчик, который работает на горбатом мосту, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». В отсутствие конкурентов компания получила заказ по начальной цене контракта — за 191 106 750 рублей.

Перекрытую часть моста разберут и построят заново.

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состояние конструкций моста давно признано аварийным

Как только этот этап работ завершится, перекроют вторую часть моста, а движение транспорта в два встречных потока перенесут на его восстановленную часть. Срок выполнения работ контрактом определен до 1 ноября 2025 года. Мэрия будет приветствовать сдачу объекта раньше обозначенного срока.

Сегодня управление главного смотрителя начнет сливать воду из Комсомольского пруда, чтобы дать возможность подрядчику работать под мостом. После недавнего спуска воды, когда от ила чистили чашу пруда, под мостом остались значительные залежи грязи. Контрактом предусмотрено, что их уберет Уваровская ПМК.

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ремонт мостов
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