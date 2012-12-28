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«Из-за казахского туроператора»: за сорванный тур на Кубу липчанка требует деньги с депутата областного Совета
Происшествия
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52 минуты назад
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Машины на шесть миллионов рублей сгорели из-за неприязненных отношений
Задержан подозреваемый в поджоге на подземном паркинге элитного дома. Мотивом преступления он назвал отношения с владелицей одной из машин.
– Предварительно установлено, что подозреваемый умышленно путем поджога, повредил автомобили. Три иномарки полностью уничтожены огнем. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила шесть миллионов рублей.
Мотивом совершения преступного деяния злоумышленник назвал личные неприязненные отношения к владелице одной из машин, — сообщает областное управление МВД.
Судя по записи камеры наблюдения, неприязненные отношения у поджигателя сложились с владелицей «Лексуса».
Отыскали поджигателя сотрудники областного управления уголовного розыска и их коллеги из липецкого отдела полиции №8. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Задержанный арестован на время следствия.
Пожар на парковке дома №6 по улице Нижней Логовой вспыхнул ночью 20 сентября. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. С огнем боролись восемь отделений пожарной охраны, штаб пожаротушения, спасатели, из-за этажности здания на месте также был автоколенчатый подъемник.
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