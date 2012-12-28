Суд арестовал Андрея Кресникова: после лечения он отправится в СИЗО.

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Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
Происшествия
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сегодня, 13:38
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Правобережный районный суд Липецка рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 41-летнему подозреваемому в убийстве десятиклассника.
Ранее GOROD48 сообщал, что судебная процедура проходила в больнице, где подозреваемый в убийстве 41-летний Андрей Кресников находится с ножевым ранением.
«По данным следствия, вечером 13 октября 2024 года нетрезвый подозреваемый, ошибочно полагая, что встретившийся ему случайно подросток является одним из ранее оскорбивших его несовершеннолетних, нанес ему удар ножом в грудную клетку. От полученного ранения подросток скончался, подозреваемый с места происшествия скрылся, избавившись от орудия убийства.
Впоследствии нападавший был госпитализирован с телесными повреждениями, происхождение которых устанавливается в ходе следствия. Угрозы его жизни и здоровью не имеется. В медицинском учреждении проведен его допрос, где в присутствии защитника он признался в содеянном, выдвинув свою версию произошедшего, которая будет проверена следственным путем.
Обнаруженное следователем-криминалистом регионального СК России на крыше торгового павильона недалеко от места происшествия орудие убийства направлено для проведения судебной медико-криминалистической экспертизы», — говорится в сообщении СК.
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