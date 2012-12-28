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сегодня, 13:38
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Суд арестовал Андрея Кресникова: после лечения он отправится в СИЗО.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 41-летнему подозреваемому в убийстве десятиклассника.

На основании ходатайства следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области судом заключен под стражу на два месяца подозреваемый в убийстве подростка (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Судебное заседание проходило в больнице, где фигурант останется до завершения лечения, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета. 

Ранее GOROD48 сообщал, что судебная процедура проходила в больнице, где подозреваемый в убийстве 41-летний Андрей Кресников находится с ножевым ранением
 
«По данным следствия, вечером 13 октября 2024 года нетрезвый подозреваемый, ошибочно полагая, что встретившийся ему случайно подросток является одним из ранее оскорбивших его несовершеннолетних, нанес ему удар ножом в грудную клетку. От полученного ранения подросток скончался, подозреваемый с места происшествия скрылся, избавившись от орудия убийства. 
 
Впоследствии нападавший был госпитализирован с телесными повреждениями, происхождение которых устанавливается в ходе следствия. Угрозы его жизни и здоровью не имеется. В медицинском учреждении проведен его допрос, где в присутствии защитника он признался в содеянном, выдвинув свою версию произошедшего, которая будет проверена следственным путем. 
 
Обнаруженное следователем-криминалистом регионального СК России на крыше торгового павильона недалеко от места происшествия орудие убийства направлено для проведения судебной медико-криминалистической экспертизы», — говорится в сообщении СК. 

убийство подростка
Алексей Кресников
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
...
21 минуту назад
Алкошня убил пацана не за что
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Гость
44 минуты назад
Почему Алексей? Он вроде бы Андрей.
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Джимбо
49 минут назад
Жаль может он ни в чём не виноват
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Однозначно
40 минут назад
Безусловно... Судимость-то будет не первая. Каждый раз "не виноват" ...
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Александр Н.
52 минуты назад
На вид человек, а в сущности нелюдь.
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