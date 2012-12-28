Лисиц и енотовидных собак в Липецкой области можно отстреливать без ограничений, зайца и бобра — по одному
Общество
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52 минуты назад
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В Липецке автобусам предоставят выделенные полосы
Они могут появиться на Московской, Катукова, проспекте Победы…
— В Липецке есть ряд улиц, где возможно организовать специальные полосы для пассажирского транспорта. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с госавтоинспекцией для оценки безопасности данных маршрутов и последующего их внедрения. В этом году мы уже не успеем нанести разметку, а вот в следующем это реально, — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.
По данным GOROD48, речь может идти обо всех широких улицах: Московской, Катукова, Водопьянова, Гагарина, Циолковского, Неделина, проспекте Победы.
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