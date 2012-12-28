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561
52 минуты назад
12

В Липецке автобусам предоставят выделенные полосы

Они могут появиться на Московской, Катукова, проспекте Победы…

Сегодня первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев на заседании постоянной депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству поинтересовался тем, когда в Липецке появятся выделенные полосы для автобусов для ускорения пассажирских перевозок?

— В Липецке есть ряд улиц, где возможно организовать специальные полосы для пассажирского транспорта. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с госавтоинспекцией для оценки безопасности данных маршрутов и последующего их внедрения. В этом году мы уже не успеем нанести разметку, а вот в следующем это реально, — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.

По данным GOROD48, речь может идти обо всех широких улицах: Московской, Катукова, Водопьянова, Гагарина, Циолковского, Неделина, проспекте Победы.
транспорт
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Тема
17 минут назад
Светофор на КТЗ 136 секунд красный отрезка 3-4 в час пик приходится отстоять в направлении 9-ого района что бы прорваться.
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Автомобилист
19 минут назад
Правильно. Если общественный транспорт будет ездить быстрее личного, сразу пробок поубавится.
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Вадим
21 минуту назад
Идея хорошая: на всех перечисленных магистралях это сделать возможно, в том числе и на Проспекте Мира. Но выделять нужно не крайние полосы, а полосы в центре магестралей, а остановки делать крест-накрест по середине магистрали. Тогда трафик реально улучшится. Но пока это не самая острая проблема; острее это интервалы движения. Например на 24, 28, 308К иногда ждешь по 30-40 минут, а бывает и того больше. В департамент написали но в ответ пришла отписка, мол, маршруты работают исходя из своего пассажирского потока.
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Гость
23 минуты назад
Сначала пусть РВК свои недоделаные ямы за асфальтирует, по всем дорогам эти участки с ограждениями порой даже проезду мешают. Хотя работы заверенные ещё месяц назад. Это же не квадра на которую можно накладывать штрафы и писать очерки. Про эти дыры ТАБУ.
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хоспади!
29 минут назад
остановите землю,я сойду
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Партработник
38 минут назад
Предлагаю выделить по всему городу полосы для обкомовского транспорта.
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26-й
29 минут назад
А у нас есть обкомы?!
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Горожанин
41 минуту назад
На Студеновской делали, но автобусы по всём трём полосам ездили.
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Жесть
30 минут назад
Может водители машин ездили по выделенным полосам, так что автобусам ничего не оставалось, как ездить по всем трем?! В других городах это приветствуется, только Липецк - столица ВОДЯТЛОВ!!!
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Олег
11 минут назад
Может водители машин ездили по выделенным полосам, так что автобусам ничего не оставалось, как ездить по всем трем?! В других городах это приветствуется, только Липецк - столица ВОДЯТЛОВ!!! Это не ответ. Для этого, у нас существует ГАИ, чтобы за порядком следить. Коль выделили полосу, будьте добры ехать по ней. Видите, что вашу полосу занимают, звоните напрямую начальнику ГАИ, пусть принимает меры.
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Василий
35 минут назад
Пусть ездят, лишь бы машины по автобусной не ездили... Соотношение машин и автобусов ничтожно....
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111
47 минут назад
Да на Московской точно нужно, особенно адский участок в 2 полосы в одну и другую стороны от к. ТЗ до к. 9 мик. Там так то все стоит!!!
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