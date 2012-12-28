В Липецке автобусам предоставят выделенные полосы

Они могут появиться на Московской, Катукова, проспекте Победы…

Сегодня первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев на заседании постоянной депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству поинтересовался тем, когда в Липецке появятся выделенные полосы для автобусов для ускорения пассажирских перевозок?— В Липецке есть ряд улиц, где возможно организовать специальные полосы для пассажирского транспорта. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с госавтоинспекцией для оценки безопасности данных маршрутов и последующего их внедрения. В этом году мы уже не успеем нанести разметку, а вот в следующем это реально, — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.По данным GOROD48, речь может идти обо всех широких улицах: Московской, Катукова, Водопьянова, Гагарина, Циолковского, Неделина, проспекте Победы.