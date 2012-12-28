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сегодня, 14:42
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Началось рассмотрение дела о жестоком новогоднем убийстве многодетной матери в Ссёлках

Дело об убийстве с особой жестокостью и действиях сексуального характера с применением насилия рассматривает Липецкий областной суд.

Липецкий областной суд начал рассматривать уголовное дело 38-летнего жителя Ссёлок, который обвиняется в жестоком убийстве жены. Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, дело рассматривают в закрытом режиме. Мужчине вменяют совершение преступлений по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с особой жестокостью), пунктам «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

По версии следствия, в период с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года между подсудимым и его 37-летней женой произошел конфликт, в ходе которого пьяный мужчина убил жену с особой жестокостью. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, по телу женщины было нанесено не менее 201 ударов руками, ногами, твердым тупым предметом. Кроме того, следствие полагает, что убийство было сопряжено с насильственными действиями сексуального характера.

В семье еще до этого случая были конфликты. Женщина начала выпивать, а перед новогодними праздниками и вовсе сутки отсутствовала дома. Когда она вернулась — вспыхнула ссора. Избив жену, мужчина ушел, а когда 1 января вернулся, обнаружил ее мертвой.

«Пострадавшая скончалась на месте происшествия в результате тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота с множественными переломами ребер. Без матери остались трое детей, младшему из которых на момент произошедшего было всего лишь три года. Как следует из показаний свидетелей, ранее мужчина неоднократно избивал жену и угрожал убить ее», — ранее сообщали в прокуратуре.

Санкция части второй статьи 105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение, части второй статьи 132 УК РФ — лишение свободы на срок до 10 лет.

Добавим, что изначально Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Но в ходе следствия обвинение было переквалифицировано.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ну
11 минут назад
Да, по неосторожности его самого также, случайно как бы, не совсем осторожно.
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Нервная мать
22 минуты назад
Этот мир сходит с ума все сильнее и сильнее. Где тот человек, который писал, почему я нервная? Вот поэтому! Как жить в таком мире?
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