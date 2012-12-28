В Сырском Руднике обломки сбитого БПЛА упали прямо на проезжую часть

Жертв и разрушений нет

«Обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника. Жертв и разрушений нет. Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника.Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов. Это помогает противнику корректировать направление и точность.Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и своих близких», — написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в соцсетях.