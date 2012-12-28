«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Происшествия
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22 минуты назад
В Сырском Руднике обломки сбитого БПЛА упали прямо на проезжую часть
Жертв и разрушений нет
Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов. Это помогает противнику корректировать направление и точность.
Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и своих близких», — написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в соцсетях.
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