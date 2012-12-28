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Общество
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21 минуту назад
Горячей воды нет в 15 липецких многоэтажках
На прошлой неделе без горячей воды находились 30 многоквартирных домов.
Напомним, на прошлой неделе GOROD48 сообщал, что без горячей воды находятся 30 домов, тогда региональный филиал компании «Квадра» обещали подать ее до 13 октября.
«Мы устраняем повреждения и до 24 октября восстановим подачу горячей воды. Дома были отключены от ГВС из-за ремонта и выявленных повреждений теплосети на прошлой неделе», — рассказали в пресс-службе энергокомпании.
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