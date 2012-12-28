Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
К концу дня «Квадра» обещает залатать прохудившийся магистральный трубопровод под Петровским мостом
Общество
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50 минут назад
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Липецкая вечЁрка: страшная ночь, выжившая в Судже и аншлаг в кафе и ресторанах
Сегодня, 9 августа, Липецк и Липецкий округ подверглись массированной атаке беспилотников, GOROD48 узнал о липчанке, которая пострадала в Судже, и Липецкстат фиктирует резкий интеерс липчан к кафе и ресторанам.
События развивались стремительно. В 01.44 в Липецкой области был объявлен желтый уровень опасности, а примерно через 15 минут — красный для Липецка и Липецкого округа.
В три часа утра губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Липецк подвергля массированной атаке БПЛА (потом стало известно, что перехвачены 19 беспилотников) и произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. А МЧС опубликовало сообщение о возгорании на военном аэродроме.
В результате атаки оказались обесточены 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и улица Московская, остановлено движение пассажирского транспорта. Позже он начал обслуживать липчан в режиме нон-стоп.
Около пяти утра для ликвидации последствий детонации на аэродроме началась эвакуация жителей села Копцевы Хутора, деревень Федоровка, Яковлевка и Тынковка в пункты временного пребывания. Первыми там оказались жители Копцевых Хуторов.GOROD48 побывал на месте событий.
Во время атаки БПЛА пострадали девять человек. Пятеро из них госпитализированы с осколочными ранениями, один — в тяжелом состоянии. Молодому мужчине хирурги БСМП провели операцию, а затем определяли тактику стабилизации его состояния с коллегами из института имени Бурденко.
Всю ночь заседал оперативный штаб под руководством губернатора. Рано утром Игорь Артамонов съездил в Копцевы Хутора и БСМП, где лечат раненых.
Всем, кто пострадал, пообещали помощь. Красный уровень опасности отменили около семи утра. А режим ЧС в Липецком округе — только к обеду.
Детские сады работали в штатном режиме, однако сегодня мало кто повел туда малышей. У родителей появились вопросы о возможной эвакуации детских лагерей. Но этого не потребовалось.
В области отменили все развлекательные меролприятия, а День Воловсокго района перенесен на 16 августа.
Те, кому требуется психологическая помощь, могут позвонить по телефонам доверия, которые работают круглосуточно: 8-800-2000-122 и 8(4742)73-47-40.
Такое липчане будут помнить долго.
Новости GOROD48 сегодня просмотрели почти 1,3 миллиона раз, под ними оставлены более тысячи комментариев.
«Вопрос для Минобороны. А как они сюда долетели? И может хватит спать? Ведь жизнь людей бесценна», — написал Грязный.
«Явно это не конец. Пожалуйста, ради наших детей, прекратите это всё!» — попросила И.
«Спасибо нашей ПВО», — поблагодарила Лиза.
«Господи! Спаси всех! Это была самая страшная ночь в моей жизни. Самолеты, беспилотники, взрывы. Жутко. Спасибо военным, слышно было, как сбивали эту нечисть», — добавила Татьяна.
«Единственный случай в моей жизни, когда было неудобно звонить в аварийную по поводу отключения света. Ужас», — поделилась впечатлениями Баба Баня.
«Куда можно позвонить, предложить помощь в восстановлении. Я электрик с большим стажем на заводе. Думаю, мы бы могли помочь», — откликнулся Евгений.
«Быть может нужна помощь городу? Готов выполнять любую работу, военный пенсионер». — предложил Александр.
«Вот так что случись даже бежать некуда! В такой подвал как в нашем дом вряд-ли укроетесь», — переживает Анастасия.
«Всем пострадавшим скорейшего выздоровления!» — пожелала МАЛИНА ШИП.
«Очень сильно не по себе. От взрывов вибрирует дом. Вот и до нас дошло. В соседнем Воронеже на улицах установили укрытия. Поделитесь, что делаем в такой ситуации куда бежать». — спросил Гость.
«Собственно говоря, спала всю ночь. Проснулась в два, работали системы оповещения. Закрыла дверь на балкон и окна и легла спать дальше. Всё хорошо», — сообщила Гостья.
«Спустя более чем два года (а для кого-то и больше) после начала, это воспринимается не так остро уже. Ну, подумаешь, сирена: звучит раз в неделю, а то и чаще. Начинаешь привыкать. К взрывам привыкнуть сложнее, но они тоже уже не воспринимаются как что-то невероятное», — считает Кирилл.
Еще больший ужас переживают жители курской Суджи. Липчанка Дарья Коннова — единственный медик, выживший после удара украинского дрона 6 августа по машине скорой помощи. Её коллеги: фельдшер Александр Чекалин и водитель Александр Никитичев погибли. Сама Дарья была контужена, получила осколочные ранения, в том числе тяжёлое — в ногу. Сейчас девушка находится в больнице.
GOROD48 поговорил с классным руководителем Дарьи Ольгой Борисовой.
И немного других новостей. В Липецкой области в январе–июне на 14,5% вырос оборот общественного питания. На это обратили внимание в Липецкстате. Среднестатический липчанин оставил в кафе и ресторанах за последние полгода 5 994 рубля.
А за последнюю неделю самыми подорожавшими товарами в области оказались капуста и соль.
От синоптиков только хорошие новости. По их прогнозам, завтра в Липецке ожидается от +25 до +27 градусов. И без существенных осадков.
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