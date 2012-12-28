Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области эвакуируют одно село и три деревни
Происшествия
В результате атаки БПЛА в Липецкой области пострадали шесть человек
Происшествия
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Происшествия
Липецк подвергся массированной атаке БПЛА
Происшествия
В Липецке объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
«Гремело сильно, страшно»
Происшествия
Минобороны: над Липецкой областью перехвачены 19 БПЛА
Происшествия
В результате ночной атаки БПЛА без света остались пять микрорайонов Липецка
Происшествия
Транспорт в Липецке будет работать в режиме нон-стоп
Общество
В зону эвакуации попадают 416 домовладений
Общество
Читать все
Как вы пережили эту ночь?
Говорит Липецк
К концу дня «Квадра» обещает залатать прохудившийся магистральный трубопровод под Петровским мостом
Общество
71-летняя продавщица нашла у магазина карту и сделала 10 покупок за чужой счёт
Происшествия
51-летняя ельчанка перевела на «безопасный счёт» более двух миллионов рублей
Происшествия
В Волово перенесли намеченный на 16 августа День района
Общество
Забравшего у пенсионерки 160 000 рублей курьера ждёт новый суд
Происшествия
26-летнего липчанина обвиняют в хранении 0,57 грамма наркотической смеси
Происшествия
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: страшная ночь, выжившая в Судже и аншлаг в кафе и ресторанах
Общество
Ни машины, ни денег: услуги по продаже автомобиля «ВКонтакте» оказывал мошенник
Происшествия
Читать все
Общество
1085
50 минут назад
1

Липецкая вечЁрка: страшная ночь, выжившая в Судже и аншлаг в кафе и ресторанах

Сегодня, 9 августа, Липецк и Липецкий округ подверглись массированной атаке беспилотников, GOROD48 узнал о липчанке, которая пострадала в Судже, и Липецкстат фиктирует резкий интеерс липчан к кафе и ресторанам.

Пятница для многих началась не утром, а ночью, когда в городе раздался вой сирен и взрывы. В квартирах некоторых тряслась даже мебель.

События развивались стремительно. В 01.44 в Липецкой области был объявлен желтый уровень опасности, а примерно через 15 минут —  красный для Липецка и Липецкого округа.

В три часа утра губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Липецк подвергля массированной атаке БПЛА (потом стало известно, что перехвачены 19 беспилотников) и  произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. А МЧС опубликовало сообщение о возгорании на военном аэродроме.

В результате атаки оказались обесточены 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и улица Московская, остановлено движение пассажирского транспорта. Позже он начал обслуживать липчан  в режиме нон-стоп.

Около пяти утра  для ликвидации последствий детонации на аэродроме началась эвакуация жителей села Копцевы Хутора, деревень Федоровка, Яковлевка и Тынковка в пункты временного пребывания. Первыми там оказались  жители Копцевых Хуторов.GOROD48 побывал на месте событий.


Во время атаки БПЛА пострадали девять человек. Пятеро из них госпитализированы с осколочными ранениями, один — в тяжелом состоянии. Молодому мужчине хирурги БСМП провели операцию, а затем определяли тактику стабилизации его состояния  с коллегами из института имени Бурденко.


Всю ночь заседал оперативный штаб под руководством губернатора. Рано утром Игорь Артамонов съездил в Копцевы Хутора и БСМП, где лечат раненых. 

Всем, кто пострадал, пообещали помощь. Красный уровень опасности отменили около семи утра. А режим ЧС в Липецком округе —  только к обеду.

Детские сады работали в штатном режиме, однако сегодня мало кто повел туда малышей. У родителей появились вопросы о возможной эвакуации детских лагерей. Но этого не потребовалось.

В области  отменили все развлекательные меролприятия, а День Воловсокго района перенесен на 16 августа.

Те, кому требуется психологическая помощь, могут позвонить по телефонам доверия, которые работают круглосуточно: 8-800-2000-122 и 8(4742)73-47-40.

Такое липчане будут помнить долго.


Новости GOROD48 сегодня просмотрели почти 1,3 миллиона раз, под ними оставлены более тысячи комментариев.

«Вопрос для Минобороны. А как они сюда долетели? И может хватит спать? Ведь жизнь людей бесценна», — написал Грязный.

«Явно это не конец. Пожалуйста, ради наших детей, прекратите это всё!» — попросила И.

«Спасибо нашей ПВО», — поблагодарила Лиза.

«Господи! Спаси всех! Это была самая страшная ночь в моей жизни. Самолеты, беспилотники, взрывы. Жутко. Спасибо военным, слышно было, как сбивали эту нечисть», — добавила Татьяна.

«Единственный случай в моей жизни, когда было неудобно звонить в аварийную по поводу отключения света. Ужас», — поделилась впечатлениями Баба Баня.

«Куда можно позвонить, предложить помощь в восстановлении. Я электрик с большим стажем на заводе. Думаю, мы бы могли помочь», — откликнулся Евгений.

«Быть может нужна помощь городу? Готов выполнять любую работу, военный пенсионер». — предложил Александр.

«Вот так что случись даже бежать некуда! В такой подвал как в нашем дом вряд-ли укроетесь», — переживает Анастасия.

«Всем пострадавшим скорейшего выздоровления!» — пожелала МАЛИНА ШИП.

«Очень сильно не по себе. От взрывов вибрирует дом. Вот и до нас дошло. В соседнем Воронеже на улицах установили укрытия. Поделитесь, что делаем в такой ситуации куда бежать». — спросил Гость.

«Собственно говоря, спала всю ночь. Проснулась в два, работали системы оповещения. Закрыла дверь на балкон и окна и легла спать дальше. Всё хорошо», — сообщила Гостья.

«Спустя более чем два года (а для кого-то и больше) после начала, это воспринимается не так остро уже. Ну, подумаешь, сирена: звучит раз в неделю, а то и чаще. Начинаешь привыкать. К взрывам привыкнуть сложнее, но они тоже уже не воспринимаются как что-то невероятное», — считает Кирилл.

Еще больший ужас переживают жители курской Суджи. Липчанка Дарья Коннова — единственный медик, выживший после удара украинского дрона 6 августа по машине скорой помощи. Её коллеги: фельдшер Александр Чекалин и водитель Александр Никитичев погибли. Сама Дарья была контужена, получила осколочные ранения, в том числе тяжёлое — в ногу. Сейчас девушка находится в больнице.



GOROD48 поговорил с классным руководителем Дарьи Ольгой Борисовой.

И немного других новостей. В Липецкой области в январе–июне на 14,5%  вырос оборот общественного питания. На это обратили внимание в Липецкстате. Среднестатический липчанин оставил в кафе и ресторанах за последние полгода 5 994 рубля.

А за последнюю неделю самыми подорожавшими товарами в области оказались капуста и соль.

От синоптиков только хорошие новости. По их прогнозам, завтра в Липецке ожидается от +25 до +27 градусов. И без существенных осадков.
вечЁрка
БПЛА
Суджа
статистика
2
1
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
горожанин
6 минут назад
Да уж, психотравмы тут многие словили. Взять ту женщину, у которой дом в километре от эпицентра. У неё дома двери и окна повышибало, а её веселит, что у неё куры в огород выбежали через вылетевшую дверь в курятнике..
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru