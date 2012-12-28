Липецкая вечЁрка: страшная ночь, выжившая в Судже и аншлаг в кафе и ресторанах

Сегодня, 9 августа, Липецк и Липецкий округ подверглись массированной атаке беспилотников, GOROD48 узнал о липчанке, которая пострадала в Судже, и Липецкстат фиктирует резкий интеерс липчан к кафе и ресторанам.