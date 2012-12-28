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Четыре человека спасены из горящей двухэтажки в Ельце
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67
21 минуту назад

Четыре человека спасены из горящей двухэтажки в Ельце

Кровля дома полностью уничтожена.

Сегодня около трех часов ночи в Ельце на улице Маяковского горел двухэтажный многоквартирный дом. Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области,  пожарные спасли четверых жильцов дома.

Полностью сгорела крыша здания. Дом тушили шесть пожарных отделений и аварийно-спасательная служба Ельца.

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Сутками ранее — в три часа ночи 10 ноября несколько отделений пожарных выезжали к дому №27 по проспекту 60-летия СССР В Липецке, оказалось в одной из квартир подгорела пища. 

В посёлке Берендей Липецкого округа 10 ноября огорел мусор на площади пять квадратных метров. Примерно в то же время уже 60 квадратных метров мусора тушили в селе Новопетровка Добринского округа.

А в Липецке на проспекте Победы у остановки «Улица Доватора» вчера вечером горел автомобиль «Рено Логан» с номерами Белгородской области.
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