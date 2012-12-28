18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
Угодившая в коммунальный порыв 19-летняя беременная липчанка продолжает лечение в ожоговом центре
Происшествия
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сегодня, 10:31
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21-летний парень погиб за рулём «ВАЗа» при столкновении с деревом
Три его пассажира получили травмы.
За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали ещё 10 человек.
Вечером 6 ноября в Добринском округе на дороге Добринка — Плавица — Хворостянка 26-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель госпитализирован.
7 ноября в Липецке на дороге Орёл — Тамбов 68-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на стоящий автомобиль «Лада Калина». Травмы получили два пассажира «Калины», оба доставлены в больницу.
Субботним вечером на улице Зои Космодемьянской столкнулись «ВАЗ-2110» с 30-летним водителем и «Фольксваген» с 56-летним мужчиной за рулём. В аварии пострадали два пассажира «десятки», их госпитализировали.
Утром 8 ноября в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобиль «Шевроле» с 63-летним мужчиной за рулём и автобус «Мерседес». Травмы получила 42-летняя пассажирка «Шевроле», госпитализация ей не понадобилась.
За три дня автоинспекторы зарегистрировали ещё 46 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7 393 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечён 21 водитель, за неиспользование ремней безопасности — 119.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6577 случаев, в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 302 нарушения», — говорится в сводке Госавтоинспекции.
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