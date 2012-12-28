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сегодня, 17:24
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Новогодние ёлки на улицах Липецка установят муниципальные предприятия

Централизованные закупки администрация города решила не проводить.

Мэрия Липецка решила не проводить традиционные закупки на установку новогодних ёлок.

«В настоящее время составляется план по установке главных символов Нового года. Украшения будут монтироваться силами городских служб», — рассказали GOROD48 в липецкой администрации.

Установят ли на площади Петра Великого традиционную композицию «Алиса в Стране чудес», неизвестно.

Напомним, в 2025 году управление главного смотрителя Липецка потратило на контракты по новогоднему оформлению города 11,6 миллиона рублей. В 7,4 миллиона из этих денег обошлась установка и демонтаж новогоднего городка на площади Петра Великого, также были смонтированы ёлки на площадях Соборной, Клименкова, у областного центра культуры, в районе «Елецком» и посёлке Матырском.

В текущем году предприятие «Липецкгорсвет» начало проверять состояние праздничной иллюминации в начале ноября, а накануне у Комсомольского пруда смонтировало новогодние инсталляции.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Эх
10 минут назад
Праздника хочется. И новогоднего чуда...
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Гостья
26 минут назад
Новый год - это чудо. Запах хвои и мандаринов, ожидание сказки. Так хочется, чтобы в Новом году всё было хорошо. И всё должно быть хорошо. Я знаю.
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Пенсионер
30 минут назад
Хорошая подсветка для украинских ракет и БПЛ . Где светомаскировка во время войны !
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