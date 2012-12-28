Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры

Сегодня, 10 ноября, чиновники опровергли слухи о поборах в детских садах, оптимизации сокольского парка и закрытии больниц, в Липецке продолжается эвакуация автомобилей, и GOROD48 спросил у липчан, как они поднимают настроение в пасмурный день.