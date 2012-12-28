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Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры
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Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры
Сегодня, 10 ноября, чиновники опровергли слухи о поборах в детских садах, оптимизации сокольского парка и закрытии больниц, в Липецке продолжается эвакуация автомобилей, и GOROD48 спросил у липчан, как они поднимают настроение в пасмурный день.
— Бюджет на физическую охрану детских садов и школ у нас есть. И на этот год, и на следующий. Мы не успели проторговать услуги ЧОПов за декабрь для детсадов, поэтому заключим с ними прямые договоры. Поэтому кто говорит о родительской оплате охраны детских садов, рискуют карьерой, если речь идет об их руководстве, — опровергли информацию в городском департаменте образования.
«А ещё собирают в детсадах на театры, а в школе на всякие цирки, фильмы, мастер классы. Это всё проводят во время уроков и говорят что добровольно, но родителям приходится сдавать, чтобы ребенок не чувствовал себя изгоем. Почему бы не сделать все эти платные мероприятия после уроков, кто хочет пусть идёт, а кто не хочет, тот домой», — пожаловалась Нервная мать.
«А на хореографию почему собирают только наличкой?» — спросил Лунный трактор!
В соцсетях появились слухи об «оптимизации» сокольского парка за счёт детской площадки (якобы потому, что она не приносит доходов), ледового катка зимой, и всего, что можно, — «чтобы оставить одни дорожки».
«Демонтаж детской площадки не планируется. Обустройство катка согласовано с администрацией парка», — заявили в мэрии Липецка.
Еще один слух, об объединении трех районных больниц: Становлянской, Измалковской и Елецкой, подтвердила министр здравоохранения Лилия Самошина. Реорганизация, а вернее слияние юридических лиц больниц на базе Елецкой ЦБР, произойдет 1 марта 2027 года.
«На пациентах объединение никак не отразится. Медицинская помощь останется в том же объёме и по тем же адресам. Поликлиники, стационары, приёмные отделения, лаборатории и диагностика продолжат работать в привычном режиме. Запись к врачу, маршрутизация пациентов и график приёма не изменятся. Ни один житель района не потеряет доступ к медицинской помощи. Что действительно изменится — это управленческая структура. Сокращение не коснётся врачей, медсестёр, санитаров и другого медицинского персонала, который непосредственно работает с пациентами. Всем сотрудникам немедицинских специальностей, чьи должности попадают под оптимизацию, будут предложены рабочие места», — рассказала Лилия Самошина.
Министр напомнила, что таким же образом объединены поликлиники в Липецке, районные больницы в Волово и Тербунах, Хлевном и Задонске, Данкове и Льве Толстом. И каждый раз у пациентов возникали опасения, которые не оправдались.
Главным врачом укрупненный больницы станет Александр Катуров.
За четыре дня, с 6 ноября, в Липецке эвакуировали 36 автомобилей, припаркованных с нарушениями. Полиция оформила на нарушителей 12 административных протоколов.
Напомним, что 16 ноября в центре Липецка платный паркинг расширится на 26 улиц и площадей в центре города.
Тема парковок в Липецке больная, поэтому новость набрала множество комментариев.
«А когда грузотакси займутся, ведь все дворы завалили строительным мусором. Только вывезли, через 10 минут подъезжают ГАЗели и опять все завалено. Значит они в сговоре с Экопром, а плату почему-то поднимают жильцам», — поднял насущную проблему Дворник.
«Грузовые и фуры с вечера до утра стоят где попало и как попало, и ничего, проще драть владельцев легковушек», — заметил Губернатор деревни.
«Гагарина, 35 — весь тротуар всегда заставлен, да ещё с заездом на газон», — сообщил Евгений.
«По дворам на Европейском навалом таких», — добавил Житель.
«8 марта дом 13, увезите машины с тротуара и газона», — попросила Ирина.
«На Папина постоянно стоят под знаком остановка запрещена у автомастерской, даже заезжают на тротуар. А напротив у панельного дома — фуры», — доложил Владимир.
«Не понятно зачем так мучится. Просто сделайте платное движение в городе. Казну пополните на десятки миллиардов. Парковки какие-то. Надо масштабнее мыслить», — съязвил Однако.
В серый и стылый ноябрь GOROD48 спросил у липчан, как поднять настроение. Рецептов нам рассказали много: съесть апельсин, выпить чашку чая или что-нибудь покрепче, пообщаться с друзьями или сделать доброе дело. Или отправиться автостопом по стране.
«Надо просто не бояться людей, а уметь заводить новые знакомства, общаться, купить вкусняшек и сходить в гости, если, конечно же, пригласят тебя, а не пригласят — не беда, новые люди — это новые эмоции, можно сделать массаж стопы, провести приятно время», — считает Велосипедист.
Чтобы улучшить настроение горожан, мэрия начала украшать Липецк к Новому году.
Несмотря на отсутствие солнца, в Липецке по-прежнему довольно тепло для этого времени года. Завтра в городе от +3 до +5 градусов.
Для сравнения, самым теплым день 11 ноября был в 2010 году, тогда в Липецке было +15. В 1993 году столбики термометров опустились до 20 градусов мороза.
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