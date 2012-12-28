Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры
Общество
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сегодня, 15:49
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Трёхлетний бюджет Липецкой области обсудят на публичных слушаниях
Предложить любую финансовую инициативу могут жители региона.
С проектом закона «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» можно познакомиться на сайте Липецкого областного Совета, а также на портале бюджетной системы Липецкой области. А предложения по проекту или замечания к нему принимаются в письменной форме — до часа дня 17 ноября по адресу: Липецк, площадь Ленина-Соборная, дом 1, или по электронной почте (oblsovet@lipetsk.ru). Также предложения и замечания можно оставить в социальных сетях областного Совета — до трёх часов дня 17 ноября.
Публичные слушания проекта бюджета проводятся в области с 2008 года по требованию федерального законодательства.
По проекту бюджет, в 2027 году его доходы составят 92 миллиарда 128 миллионов рублей, расходы — 100 миллиардов 907 миллионов рублей, с дефицитом в 8 миллиардов 778 миллионов рублей.
Итоговый документ публичных слушаний будет опубликован в «Липецкой газете» и размещён на сайте облсовета не позднее 1 декабря.
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