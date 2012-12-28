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сегодня, 16:52

Субподрядчик отсудил у подрядчика почти 6,5 миллиона рублей за ремонт Плехановского моста

Долг составил почти половину стоимости подряда.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск субподрядчика «СТК» к подрядчику «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» о взыскании задолженности по договору подряда почти в 6,5 миллиона рублей, из которых 6 миллионов рублей — сам долг, а 470 тысяч рублей — пени.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по договору на общую сумму более 12,6 миллиона рублей компания «СТК»  должна была оснастить инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности мост через реку Липовка на Плехановском спуске. 

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Работы «СТК» выполнила, но деньги за нее получила не полностью. Досудебные попытки урегулировать спор результата не принесли. В результате деньги субподрядчику пришлось требовать через суд, и он иск удовлетворил.
благоустройство
дороги
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