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Общество
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сегодня, 16:52
Субподрядчик отсудил у подрядчика почти 6,5 миллиона рублей за ремонт Плехановского моста
Долг составил почти половину стоимости подряда.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по договору на общую сумму более 12,6 миллиона рублей компания «СТК» должна была оснастить инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности мост через реку Липовка на Плехановском спуске.
Работы «СТК» выполнила, но деньги за нее получила не полностью. Досудебные попытки урегулировать спор результата не принесли. В результате деньги субподрядчику пришлось требовать через суд, и он иск удовлетворил.
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