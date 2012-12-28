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43 минуты назад

Статистика: липчане больше тратили на общепит

Оборот розничной торговли в целом в Липецкой области в первом полугодии вырос на 10,8%, а непосредственно траты на общепит —  на 14,5%, сообщает Липецкстат. 

194 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-июне 2024 года — в сопоставимых ценах он вырос по сравнению с первым полугодием 2023 года на 10,8%. В расчете на душу населения пришлось 173,8 тысячи рублей.

На долю непродовольственных товаров пришлось 51,8% всех трат, на продукты питания, напитки и табак — 48,2%. Расходы липчан на непродовольственные товары выросли за год заметнее — на 11,7% и составили почти 100,6 миллиарда рублей. На продовольственные товары, включая напитки, и табак липчане потратили 93,4 миллиарда, на 9,9% больше, чем годом ранее. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,9% от оборота розничной торговли.

Оборот общественного питания в Липецкой области в январе-июне составил почти 6,7 миллиарда рублей, на 14,5% больше (в сопоставимых ценах) аналогичного периода 2023 года. В расчете на душу населения — 5994 рубля. 

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