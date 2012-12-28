Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры
Общество
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сегодня, 16:34
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К Новому году липецкие лесхозы собираются заготовить 30 тысяч сосен
Это деревья со специальных новогодних плантаций, которые растут пять и более лет.
Рубить деревья к Новому году будут Чаплыгинский, Добровский, Ленинский, Куликовский, Хлевенский, Задонский и Тербунский лесхозы.
В этом году под заготовку попадают сосны со специальных новогодних плантаций, посаженных в 2021 году и ранее — то есть срубят деревья, которым пять и более лет.
Сама заготовка начнется в начале декабря. Рубить деревья лучше на морозе — так они лучше сохранятся. А вот отпускные цены на сосны лесхозы ещё не обсуждали.
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