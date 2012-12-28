К Новому году липецкие лесхозы собираются заготовить 30 тысяч сосен

Это деревья со специальных новогодних плантаций, которые растут пять и более лет.

До Нового года осталось 50 полных дней. Как рассказал GOROD48 первый заместитель министра лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, к празднику в нашем регионе планируют заготовить около 30 тысяч сосен.Рубить деревья к Новому году будут Чаплыгинский, Добровский, Ленинский, Куликовский, Хлевенский, Задонский и Тербунский лесхозы.В этом году под заготовку попадают сосны со специальных новогодних плантаций, посаженных в 2021 году и ранее — то есть срубят деревья, которым пять и более лет.Сама заготовка начнется в начале декабря. Рубить деревья лучше на морозе — так они лучше сохранятся. А вот отпускные цены на сосны лесхозы ещё не обсуждали.