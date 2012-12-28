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233
сегодня, 16:34
6

К Новому году липецкие лесхозы собираются заготовить 30 тысяч сосен

Это деревья со специальных новогодних плантаций, которые растут пять и более лет.

До Нового года осталось 50 полных дней. Как рассказал GOROD48 первый заместитель министра лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, к празднику в нашем регионе планируют заготовить около 30 тысяч сосен.

Рубить деревья к Новому году будут Чаплыгинский, Добровский, Ленинский, Куликовский, Хлевенский, Задонский и Тербунский лесхозы.

В этом году под заготовку попадают сосны со специальных новогодних плантаций, посаженных в 2021 году и ранее — то есть срубят деревья, которым пять и более лет.

Сама заготовка начнется в начале декабря. Рубить деревья лучше на морозе — так они лучше сохранятся. А вот отпускные цены на сосны лесхозы ещё не обсуждали.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Бабушка
сегодня, 17:22
сейчас все больше покупают искусственные елки, мороки меньше после праздников, не спускать с этажей, ведь ели и сосны осыпаются, а подмести под"езд очень трудно...
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Гостья
сегодня, 17:19
Деревья хороши, когда в лесу растут. У меня искусственная ёлка. Полтора метра. Собрали, нарядили, потом убрали.
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Эксперт
сегодня, 17:12
Елка настоящая это залог чистого воздуха в доме и настоящий праздник.
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кошмар!!!
сегодня, 17:11
Лучше бы посадили 30 тысяч!!!
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Костья
сегодня, 17:10
А я еще с прошлого года ёлку не разобрал. Экономлю.
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Катюша
сегодня, 17:09
Расскажите про семью из Капитанщино (грибники)?как их самочувствие?
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