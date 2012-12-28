Оплату покупок чужой картой записала камера наблюдения

49-летняя женщина арестована за кражу денег со счёта липчанки, которая пригласила её в гости.



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Полицейские задержали в Московской области 49-летнюю женщину, подозреваемую в краже денег с банковского счёта 59-летней липчанки.Женщины, как рассказали в областном управлении МВД, познакомились на улице, и старшая пригласила младшую к себе домой. Уходя, гостья заметила на полу банковскую карту хозяйки, подобрала её и оплатила в магазинах свои покупки на 9 600 рублей. Обнаружив пропажу карты и денег, 59-летняя женщина обратилась в полицию.Вычислили гостью по записям магазинных камер наблюдения. К этому моменту она успела уехать в Московскую область.«Сейчас подозреваемая в краже арестована на время следствия», — сообщает региональное УМВД.