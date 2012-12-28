36-летний липчанин жестко избил сожительницу

И сел на три года.

36-летний липчанин получил три года колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также с него взыскана компенсация морального вреда в полмиллиона рублей.Как сообщает областная прокуратура, в марте этого года пьяный мужчина поссорился с сожительницей и жестко избил её. Женщина получила тупую травму живота и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Её экстренно прооперировали. Позже судмедэксперты пришли к выводу, что здоровью избитой нанесён тяжкий вред.В суде липчанин вину признал.