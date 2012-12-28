Задолжавший 900 миллионов рублей банкрот отдыхал на Мальдивах и во Вьетнаме — ему ограничили выезд из России
В Липецке на ярмарке высоких зарплат 15 предприятий предложили вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры
Происшествия
410
43 минуты назад
2
36-летний липчанин жестко избил сожительницу
И сел на три года.
Как сообщает областная прокуратура, в марте этого года пьяный мужчина поссорился с сожительницей и жестко избил её. Женщина получила тупую травму живота и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Её экстренно прооперировали. Позже судмедэксперты пришли к выводу, что здоровью избитой нанесён тяжкий вред.
В суде липчанин вину признал.
0
0
0
2
0
Комментарии (2)