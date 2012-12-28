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Происшествия
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42 минуты назад
Травмированному на работе 59-летнему липчанину выплатят 200 000 рублей
21 апреля мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму при проверке работы инженерных систем.
«Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Расследование инцидента показало: к травме привели нарушения при организации и выполнении работ, а также непринятие необходимых мер безопасности и отсутствие должного контроля за соблюдением требований охраны труда», — сообщает областная прокуратура.
По данным GOROD48, несчастный случай произошёл 21 апреля этого года. Сотрудник ООО «СВН» проверял работу инженерных систем объекта «ЛМ 155 Липецк». Черепно-мозговую травму он получил при выполнении продувочных работ: произошёл резкий выброс давления из пожарного шланга и гидроудар.
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