Травмированному на работе 59-летнему липчанину выплатят 200 000 рублей

21 апреля мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму при проверке работы инженерных систем.

Пострадавшему в результате несчастного случая на производстве 59-летнему липчанину по решению Октябрьского районного суда работодатель выплатит компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей.«Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Расследование инцидента показало: к травме привели нарушения при организации и выполнении работ, а также непринятие необходимых мер безопасности и отсутствие должного контроля за соблюдением требований охраны труда», — сообщает областная прокуратура.По данным GOROD48, несчастный случай произошёл 21 апреля этого года. Сотрудник ООО «СВН» проверял работу инженерных систем объекта «ЛМ 155 Липецк». Черепно-мозговую травму он получил при выполнении продувочных работ: произошёл резкий выброс давления из пожарного шланга и гидроудар.