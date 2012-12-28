Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры

Губернатор Липецкой области сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на Липецк:«Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы.В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам.Угроза атаки БПЛА сохраняется. Работают ПВО и средства подавления.– Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».