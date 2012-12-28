Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
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Происшествия
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35 минут назад
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Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
«Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы.
В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам.
Угроза атаки БПЛА сохраняется. Работают ПВО и средства подавления.
– Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
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