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9285
35 минут назад
5

Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры

Губернатор Липецкой области сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на Липецк:

«Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы.

В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам.

Угроза атаки БПЛА сохраняется. Работают ПВО и средства подавления.

– Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате.

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

БПЛА
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Игорь
11 минут назад
Необходимо срочно выключить все вэб камеры в Липецке!!! Враг не дремлет!!! Не надо ему помогать!!!
Ответить
Вячеслав
14 минут назад
Мы слышали без пелотник
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Сандро
19 минут назад
А на работу идти или нет?
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Нико Белик
20 минут назад
Гойда!
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.
23 минуты назад
треш
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