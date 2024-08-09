Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
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Происшествия
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сегодня, 04:29
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В результате ночной атаки БПЛА без света остались пять микрорайонов Липецка
Энергетики переподключают абонентов и подстанции на резервные сети.
«Аварийные бригады занимаются переподключением абонентов и трансформаторных подстанций», — рассказал губернатор.
В региональном управлении МЧС проводится заседание оперативного штаба области, на котором ведётся координация работы всех экстренных служб.
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