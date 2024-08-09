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8387
сегодня, 04:29
7

В результате ночной атаки БПЛА без света остались пять микрорайонов Липецка

Энергетики переподключают абонентов и подстанции на резервные сети.

В результате  повреждения объекта энергетической инфраструктуры во время массированной атаки БПЛА, под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и улица Московская. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Аварийные бригады занимаются переподключением абонентов и трансформаторных подстанций», — рассказал губернатор.

В региональном управлении МЧС проводится заседание оперативного штаба области, на котором ведётся координация работы всех экстренных служб.

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БПЛА
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Житель 20го
сегодня, 04:51
Свет уже дали.
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Людмила
сегодня, 04:50
На 22 мкр ул. Меркулова 26 то же нет света , что то нет в списке.
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гость
сегодня, 04:49
на работу можно ехать?
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Inna
сегодня, 04:49
21 микр тоже без света.
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777
сегодня, 04:48
Главное, провести совещание. Всё как всегда...
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Екатерина
сегодня, 04:39
Да блин да хоть сообщите закончилась тревога или нет
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777
сегодня, 04:38
Проспект 60 лет СССР 17 света нет.
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