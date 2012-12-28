В Липецкой области эвакуируют одно село и три деревни

Эвакуацию объясняли обеспечением безопасности жителей этих населенных пунктов.

Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.«Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб», — говорится в сообщении МЧС.Ранее спасатели сообщили о пожаре на военном аэродроме.