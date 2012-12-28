Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
И обладатель Кубка России не помог - дублёры «Металлурга» умудрились пройти первый этап без побед
Происшествия
28142
сегодня, 04:45
В Липецкой области эвакуируют одно село и три деревни
Эвакуацию объясняли обеспечением безопасности жителей этих населенных пунктов.
«Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее спасатели сообщили о пожаре на военном аэродроме.
26
71
18
3
17
Комментарии