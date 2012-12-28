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Экономика
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53 минуты назад
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Статистика: в Липецкой области продолжили дорожать капуста и соль
Капуста, как и неделей ранее, осталась лидером среди подорожавших за прошлую неделю продуктов — она прибавила в цене 8,01% (за предыдущую неделю цена на капусту выросла на 3,99%). Увеличились цены на мясные и овощные консервы для детского питания — на 1,41% и 1,07% соответственно. Творог подорожал на 2,64%, соль — на 4,89%, чай — на 1,96%, бананы — на 1,55%. Менее одного процента увеличились цены на говядину и баранину, мороженую рыбу, подсолнечное масло, пастеризованное молоко, сметану, сыр, муку, пшено, гречку, вермишель и в целом макаронные изделия, лук, огурцы, водку.
Подешевели за неделю куры охлажденные и мороженые (-0,18%), свинина (-0,16%), маргарин (-3,96%), сухие молочные смеси для детского питания (-1,19%), яйца (-0,53%), сахар (-0,89%), печенье (-0,62%), картофель (-0,82%), свекла (-1,54%), морковь (-3,96%), помидоры (-1,63%), яблоки (-0,24%).
Не изменились за неделю цены на пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия, обед в столовой.
Из товаров повседневного спроса за неделю с 30 по 5 августа подорожали мужские кроссовки (+0,72%), туалетное мыло (+0,25%), детские подгузники (+1,42%), подешевели стиральный порошок (-1,38%), шампунь (-1,95%), зубные пасты и щетки (по -1,68%), сухие корма для животных (-2,06%).
Недельная инфляция не затронула такие товары повседневного спроса, как джинсы для школьников, пеленки, спортивные костюмы для школьников, детские и мужские футболки, мужские носки, женские эластичные колготки, детские кроссовки, хозяйственное мыло, сигареты с фильтром, спички, туалетную бумагу.
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