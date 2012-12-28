Атлантический циклон принёс в Липецкую область дождь со снегом

Осадки не станут помехой для очередного потепления.





В ближайшие трое суток Липецкая область попадёт под влияние атмосферных фронтов атлантического циклона, который принесёт дожди с мокрым снегом различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 и 13 ноября — 2–3 градуса тепла, что на 2–3 градуса выше нормы, 14 ноября — 5–6 градусов тепла, что на 5–6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 ноября в Липецкой области облачно, ночью повсеместно мокрый снег с дождём, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, днём с переходом на западный, 7–12 м/сек. Ночью на улице — от -2 до +3 градусов, днём — от +2 до +7.В Липецке облачно, ночью умеренные, днём небольшие мокрый снег и дождь. Ночью — около 0 градусов, днём — от +3 до +5 градусов.День 12 ноября стал самым тёплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза.