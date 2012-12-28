Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
По поводу лечения тяжелого раненого липецких врачей будет консультировать институт Бурденко
Общество
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сегодня, 12:05
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Эвакуировать детей из загородных лагерей не будут
Родители обеспокоены безопасностью детей в летних загородных лагерях и возможной эвакуацией.
«По имеющейся информации, лагеря работают в штатном режиме. Летние каникулы несмотря ни на что продолжаются!» — Отметил Юрий Таран в своём Телеграм-канале.
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