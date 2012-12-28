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1053
сегодня, 12:05
3

Эвакуировать детей из загородных лагерей не будут

Родители обеспокоены безопасностью детей в летних загородных лагерях и возможной эвакуацией.  

В адрес уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области Юрия Тарана поступают многочисленные обращения родителей, обеспокоенных безопасностью детей в летних загородных лагерях и возможной эвакуацией.

«По имеющейся информации, лагеря работают в штатном режиме. Летние каникулы несмотря ни на что продолжаются!» — Отметил Юрий Таран в своём Телеграм-канале.
БПЛА
атака беспилотников
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Аркадий
47 минут назад
Фрунзе - нет горячей воды третью неделю.
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Есть хочется
53 минуты назад
Когда газ включите поесть не приготовить
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Водыыыы
сегодня, 12:20
Воду дайте на НЛМК, ни стыда ни совести нет!
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