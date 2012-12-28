Эвакуировать детей из загородных лагерей не будут

Родители обеспокоены безопасностью детей в летних загородных лагерях и возможной эвакуацией.

В адрес уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области Юрия Тарана поступают многочисленные обращения родителей, обеспокоенных безопасностью детей в летних загородных лагерях и возможной эвакуацией.«По имеющейся информации, лагеря работают в штатном режиме. Летние каникулы несмотря ни на что продолжаются!» — Отметил Юрий Таран в своём Телеграм-канале.