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В зону эвакуации попадают 416 домовладений
Общество
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Общество
6820
сегодня, 06:21
3

В зону эвакуации попадают 416 домовладений

Пункты временного пребывания развернуты в Кузьминских Отвержках, Новой Деревне и в Липецке. 

В четырех населенных пунктах Липецкого района: селе Копцевы Хутора, деревнях Федоровка, Яковлевка, Тынковка, под эвакуацию попадают 416 домовладений. Об этом сообщает правительство области. 

Для жителей села и деревень развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. В Липецке готовы к размещению граждан еще девять пунктов временного размещения. В случае необходимости они готовы принять около 4800 тысяч человек. 

«Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции, движение транспорта ограничено. Движение перекрыто и по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка

В ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации, телефоны: 8-800-450-48-48 или 112.

Эвакуация проводится для обеспечения безопасности жителей села и деревень во время ликвидации последствий детонации боеприпасов. 

БПЛА
эвакуация
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Житель Копченки
13 минут назад
Эвакуация проводится, но выехать и эвакуироваться на своём транспорте в город нельзя.
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По телевизору
42 минуты назад
Всё по плану.
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александр
49 минут назад
наша ПВО лучшая!
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