В зону эвакуации попадают 416 домовладений

Пункты временного пребывания развернуты в Кузьминских Отвержках, Новой Деревне и в Липецке.

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В эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции, движение транспорта ограничено. Движение перекрыто и по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка



В четырех населенных пунктах Липецкого района: селе Копцевы Хутора, деревнях Федоровка, Яковлевка, Тынковка, под эвакуацию попадают 416 домовладений. Об этом сообщает правительство области.Для жителей села и деревень развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. В Липецке готовы к размещению граждан еще девять пунктов временного размещения. В случае необходимости они готовы принять около 4800 тысяч человек.«Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалахВ ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации, телефоны: 8-800-450-48-48 или 112.Эвакуация проводится для обеспечения безопасности жителей села и деревень во время ликвидации последствий детонации боеприпасов.