Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Общество
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сегодня, 06:21
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В зону эвакуации попадают 416 домовладений
Пункты временного пребывания развернуты в Кузьминских Отвержках, Новой Деревне и в Липецке.
Для жителей села и деревень развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. В Липецке готовы к размещению граждан еще девять пунктов временного размещения. В случае необходимости они готовы принять около 4800 тысяч человек.
«Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции, движение транспорта ограничено. Движение перекрыто и по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка
В ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации, телефоны: 8-800-450-48-48 или 112.
Эвакуация проводится для обеспечения безопасности жителей села и деревень во время ликвидации последствий детонации боеприпасов.
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