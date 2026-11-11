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56 минут назад
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К концу года в Липецке обновят три школы, ремонт в которых начался летом

Глава города Михаил Щербаков сегодня проверил ход работ в 77-й и 48-й школах.

К середине декабря подрядчики должны сдать липецкой мэрии три отремонтированные школы, в которые строители зашли летом: 21-ю, 48-ю и 77-ю. Сегодня, за месяц до завершения муниципальных контрактов, две из них проинспектировал глава города Михаил Щербаков.

77-ю школу обновляет хорошо себя зарекомендовавшая воронежская компания «ЖБИ-Капстрой». Её директор Юрий Лопатин, некогда получивший от мэрии благодарственное письмо за строительство детских садов, рассказал мэру, что основная часть ремонта почти закончена. В школе смонтированы новая кровля и система отопления с приборами учёта, заменены на 70–80% все инженерные коммуникации. Сейчас ведутся отделочные работы, монтаж подвесных потолков и пожарной сигнализации.

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Вероятно, ремонт уже завершался бы, если бы строители начали его 1 мая, как предполагалось 122-миллионным контрактом, а не в июне. Михаил Щербаков заметил, что это произошло из-за несогласованности работы двух ведомств — департамента образования с департаментом градостроительства и архитектуры:

— Такие истории нужно впредь исключить! — сказал глава города.

Вице-мэр Светлана Бедрова сообщила, что два департамента уже согласовали время начала ремонтов четырёх школ, которые обновят в следующем году.

— Неужели? — саркастически отреагировал мэр. — Включили наконец голову.

Юрий Лопатин рассказал, что самые затратные работы — это как раз отделка. Строители вот-вот получат комплекты новых дверей, мебель и учебные пособия, алюминиевые конструкции для новой входной группы. И уже через две недели можно будет увидеть товар лицом:

— В начале декабря мы сможем пустить в школу родителей для помощи в расстановке мебели.

Глава города прошёлся по зданию, осмотрел актовый и спортивный залы. Каких-то особых замечаний подрядчику и заказчику он не сделал. Заместитель директора школы Светлана Звягина сказала, что никаких вопросов к строителям нет и у неё. Но Михаил Щербаков всё же пообещал, что 1 декабря снова приедет сюда, чтобы посмотреть на финальный этап работ.

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К сожалению, из-за недостатка федерального финансирования невозможно сделать всё, что хотелось бы. Например, проектами ремонтов не предусмотрены обновления фасадов школ. Если в случае 77-й школы 2001 года постройки это не так критично, то фасад из силикатного и красного кирпича 48-й школы, возведённой в 8-м микрорайоне в 1968 году, выглядит обветшалым из-за тёмных пятен и потёков.

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Зато внутри здания, ремонт которого выполнен на 87%, уже можно увидеть разительные изменения. Заменены все коммуникации. Почти готовы коридоры и классы: настелены новые полы из широкоформатного керамогранита, покрыты декоративной штукатуркой стены, установлены новые двери. Осталось разве что повесить лампы освещения.

Всё это внушило мэру уверенность, что к середине декабря подрядчик, компания депутата Липецкого горсовета Андрея Бугакова «Липецксантехмонтаж-1», сдаст школу.

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Андрей Бугаков заверил мэра, что классы четвёртого этажа уже готовы под расстановку мебели. Но глава города и его курирующий социальный блок заместитель всё же делают во время обхода школы ряд замечаний.

В хореографическом зале Михаил Щербаков увидел разбитое зеркало. За чей счёт и кто будет его менять?

— За наш, — вздыхает подрядчик. — Мы разбили, нам и менять.

В спортзале настенные светильники не защищены от мячей, откосы больших окон не доделаны, забраны сплошной фанерой батареи отопления. По каждому такому замечанию Андрей Бугаков даёт отчёт, в какой срок и как оно будет устранено.

Вице-мэра Светлану Бедрову порадовали новые пищеблок и столовая, которые, по её словам, были сильно уставшими. А вот Михаил Щербаков морщится, увидев железные решётки на окнах столовой. Зачем этот архаизм? Прораб объясняет, что школа окружена общежитиями и молодёжками. И их обитатели с наступлением темноты так и рвутся к школе.

— А зачем? — спрашивает мэр.

— Они хотят вовнутрь зайти!

Михаил Щербаков страшилке улыбнулся. И приказал срезать все решётки к его следующему сюда визиту. С мэром согласился только что назначенный директором школы Михаил Духанов, назвавший решётки приветом из прошлого.

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Готовность этой школы к приёму детей глава города также пообещал проверить в декабре.

А GOROD48 поинтересовался у Светланы Бедровой состоянием 68-й школы, которое вчера обсудили на профильной комиссии липецкого горсовета. Родители её учеников пожаловались на её обветшалость и, как следствие, еле работающую систему отопления. Светлана Бедрова согласилась, что физический износ построенной в 1988 году школы составляет 36%, хотя за последние пять лет на разные ремонты потрачено 6,2 млн рублей.

— Мы уже дважды подавали 68-ю школу Министерству просвещения для включения в программу капремонтов. И оба раза нам отказывали. Следующей весной мы ещё раз внесём школу в заявку на капремонты. В любом случае капитальный ремонт системы отопления, кровли и оконных блоков школы включён в трёхлетний проект городского бюджета. А завтра я проверю информацию с отоплением в этой школе.
ремонт школ
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
смех
13 минут назад
а в 68 школе у зам директора когда там делали ремонт к строителям были вопросы --- а теперь все мерзнут
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Интересно
14 минут назад
Заместитель директора школы Светлана Звягина сказала, что никаких вопросов к строителям нет и у неё. ---- а что зам директора школы понимает в строительстве
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Гость
34 минуты назад
А в 21 школе не то, что мебель не заменят в ходе кап ремонта, так родителей заставляют за свой счет делать ремонт в классах, потому что после этого так называемого кап ремонта там разруха...
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