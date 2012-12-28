В Липецкой области отменены все развлекательные мероприятия

Фестиваль «Джаз на зеленом острове» перенесен на другую дату.

После сегодняшних ночных событий в правительстве региона приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия.«Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности. Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьёт по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — написал в соцсетях губернатор Игорь Артамонов.Музыкальный фестиваль «Джаз на Зеленом острове», который должен был состоятся в субботу 10 августа, перенесен на другую дату.«Друзья! Любимые наши слушатели! Мы, как и вы, очень ждали «Джаз на Зелёном острове» и до последнего верили, что фестиваль состоится. Но сегодняшняя ночь показала, что мы просто не имеем права рисковать. Правительством Липецкой области принято решение о переносе фестиваля «Джаз на Зелёном острове». Билеты можно сдать, можно оставить до момента, когда будет определена дата», —сообщили в липецкой государственной филармонии.