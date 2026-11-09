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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: на автозаправки возвращаются ограничения, липчане устали друг от друга

Нас ждут продуктовая ярмарка, инклюзивный спектакль, занятие по йоге и другие мероприятия, на которые можно дойти и пешком.

Всё ещё сухо

Днём в Липецке от +3 до +5 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. 8 Марта, 3, 9, 18, 20, 21, 22, 22/2, 24, 26а, 24а, 26/2, 26, 28, 30, 30а, 32а, 32, 34;

– ул. Асфальтная, 111, 111а, 113, 115а;
– ул. Ворошилова, 5, 7, 11;
– ул. Гагарина 87, 87/а, 89, 91, 93, 93/2, 95, 95/2, 97, 99, 101, 103/1, 103а;
– ул. Горького, 7, 7а, 9, 9а, 11/2, 12, 22, 26;
– ул. Д. Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37;
– ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а, 63;
– ул. Космонавтов, 28;
– ул. Крайняя, стр. 6;
– ул. Кузнечная, 6, 8, 10, 10а;
– ул. Толстого, 1, 1а, 2, 7, 9а, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а;
– ул. Малые Ключи, 1, 2;
– ул. М. Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а;
– ул. Привокзальная, 56, 101;
– ул. Советская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13а, 13а/1, 20, 21, 22, 25, 26, 26в, 27, 33, 41, 43, 66;
– ул. Студёновская, 27а;
– ул. Таежная, 12;
– ул. Терешковой, 1/1, 1/2, 2, 1/3, 1/11, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 6/2, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 14, 14/2, 14/3, 16, 16а:
– ул. Тихая, 24;
– ул. Фруктовая, 25б;
– ул. Фрунзе, 2;
– ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 20, 21 стр. 1, вл. 21, 43, 180;
– ул. Энергостроителей, 17, 18, 20, 21, 21а, 21б;
– ул. Ярославская, 13, 19;
– пл. Театральная, 1, 2, 3;
– ст. Казинка, 28а, 28, 33а.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 8 марта, 9 Января, Адамова, А. Ладыгина, Артёма, Асфальтной, Бригадной, Варшавской, Ворошилова, Дачной, Добровской, Д. Писарева, Елецкой, И. С. Бурлакова, Кибальчича, Комсомольской, Лескова, Лесной 1–й, Липецкой, Локомотивной, М. Светлова, Олимпийской, Павлова, Патриотической, П. П. Постышева, Привокзальной, Р. Зорге, С. Шаумяна, Таёжной, Тихой, Фруктовой, Череповецкой, Энергостроителей, Ярославкой.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. 1 Мая, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30;
– ул. 9-го Мая, 27;
– ул. Виктора Музыки;
– ул. Гагарина (Сселки);
– ул. Грибная, 4, 44;
– ул. Космонавтов (Сселки);
– ул. Ленина (Сселки);
– ул. Набережная (Сселки);
– ул. Советская (Сселки);
– ул. С. Тюленина;
– ул. Фанерная;
– ул. Учительская.

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Пробки

Даже в условиях бензинового кризиса липчане умудрялись попадать в заторы. А у некоторых прямо в пробке заканчивался последний бензин и приходилось толкать авто вручную. Чтобы этого не произошло, рекомендуем заглядывать в приложение.


С бензином лучше не становится

Автозаправки «Роснефти» вернули ограничения на продажу топлива – не более 30 литров в один бак, в канистры не заправляют. В правительстве Липецкой области утверждают, что пока не знают, вернётся ли система чёт/нечёт. Хотя семи пядей во лбу для понимания не нужно…

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Следить за ситуацией с горючим можно через электронное приложениеgas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, правда, оно не передаёт данных по Липецку, но проинформирует о ситуации на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома» в области.

По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Три поколения художников

В 14:00 в Липецком областном краеведческом музее откроется выставка работ творческой династии Шиловых (6+).

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Три поколения мастеров искусства в одной экспозиции: народный художник СССР Александр Максимович Шилов, его сын – портретист Александр Александрович Шилов и внук ¬– скульптор Святослав Александрович Шилов. Выставка масштабная, музею даже пришлось временно переместить более 60 ранее висевших в основном зале картин в хранилище, чтобы освободить место под «династическую экспозицию».

Выставка будет принимать посетителей до 29 ноября.

Открой 7 чакр

В 17:30 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) ждут всех желающих на занятие по йоге (12+).

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Участникам обещают продемонстрировать работу с 7-ю чакрами – так в йоге называют энергетически центры. Учеников проведут от заземления и внутренней опоры (Муладхара) до легкости и тишины ума (Сахасрара). К каждой чакре подберут свои ассаны (позы), чтобы мягко раскрыть тело и сбалансировать состояние.

Инклюзивный спектакль

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «История любви» (12+).

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Инклюзивная постановка, в которой принимают участие артисты театра танца «ПараллелиИстория глухого горбуна Квазимодо, звонаря Собора Парижской Богоматери, влюблённого в цыганку Эсмеральду. Главные роли исполняют Александр Башлыков и Екатерина Акулова – победители и призеры Кубка и чемпионата России по танцам на колясках. А всего в постановке задействованы более… 50 человек!

Продолжительность спектакля 1 час 5 минут.

Чехов

В 19:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп 2, 3-й этаж) филолог Лариса Михайлова поведёт разговор о вечном – о творчестве А. П. Чехова (12+).

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История врача, который и не надеялся обессмертить своё имя писательством. Сочинял рассказы для души, чуть позже – для заработка, чтобы помочь семье. В чём же всё-таки секрет его успеха? Сам Чехов его знал и не скрывал…

Джаз

В 19:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) Липецкий джазовый оркестр представит программу «Прогулки по Бродвею» (12+).

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В концерте примет участие вице-чемпион мира и многократный чемпион России по степу Дмитрий Силаев. А также - солистка московского музыкального театра им. Ф. Шаляпина Александра Максимова. Прозвучат произведения Дж. Гершвина, Гленна Миллера, Фредерика Лоу, Джорджа Ширинга, Эла Хоффмана и других.

Ярмарка

С 8:00 до 14:00 на площади перед Сокольским дворцом культуры (пл. К. Константиновой, 3) пройдёт очередная продуктовая ярмарка (6+).

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Местные производители представят богатый спектр продукции ¬– от съестных припасов до сувениров. Может пригодиться, чтобы пополнить ваши закрома на зиму.

Наедине с собой

Лишь 27% липчан в опросе SuperJob заявили, что боятся одиночества, при этом только 8% – однозначно, ещё 19% – скорее опасаются.

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73% людей заявили, что не боятся остаться одни, в т.ч. в старости. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. К примеру, в 2009 году не желал оставаться один 51% россиян, а сейчас цифра заметно скромнее. Выходит, люди устали друг от друга?

Дорогие липчане! Сегодня бензин есть, завтра бензина нет.… В наше время особенно важно следить за новостями, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (1)

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Люди
39 минут назад
Не устали друг от друга,а перестали уметь общаться Завидуют,сплетничают,доносят друг на друга.Похоже что волками скоро будут.Жизнь многих не учит,в старости они мечтают быть одни.Ну ну хорошо ещё старость далеко,а если близко взвоют...
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