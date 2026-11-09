Сегодня в Липецке: на автозаправки возвращаются ограничения, липчане устали друг от друга

Нас ждут продуктовая ярмарка, инклюзивный спектакль, занятие по йоге и другие мероприятия, на которые можно дойти и пешком.

Днём в Липецке от +3 до +5 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.









– ст. Казинка, 28а, 28, 33а.









– ул. Учительская.









Автозаправки «Роснефти» вернули ограничения на продажу топлива – не более 30 литров в один бак, в канистры не заправляют . В правительстве Липецкой области утверждают, что пока не знают, вернётся ли система чёт/нечёт. Хотя семи пядей во лбу для понимания не нужно…









В 14:00 в Липецком областном краеведческом музее откроется выставка работ творческой династии Шиловых (6+).









В 17:30 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) ждут всех желающих на занятие по йоге (12+).









В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «История любви» (12+).









В 19:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп 2, 3-й этаж) филолог Лариса Михайлова поведёт разговор о вечном – о творчестве А. П. Чехова (12+).













Джаз

В 19:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) Липецкий джазовый оркестр представит программу «Прогулки по Бродвею» (12+).









С 8:00 до 14:00 на площади перед Сокольским дворцом культуры (пл. К. Константиновой, 3) пройдёт очередная продуктовая ярмарка (6+).









Лишь 27% липчан в опросе SuperJob заявили, что боятся одиночества, при этом только 8% – однозначно, ещё 19% – скорее опасаются.







