30 литров в бак и запрет на канистры: на АЗС «Роснефти» в Липецкой области вновь ввели ограничения
Задолжавший 900 миллионов рублей банкрот отдыхал на Мальдивах и во Вьетнаме — ему ограничили выезд из России
В Липецке на ярмарке высоких зарплат 15 предприятий предложили вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры
Предпринимательскому сообществу из первых уст рассказали о цифровом рубле, СБП и универсальном платёжном коде
Общество
920
сегодня, 07:00
1
Сегодня в Липецке: на автозаправки возвращаются ограничения, липчане устали друг от друга
Нас ждут продуктовая ярмарка, инклюзивный спектакль, занятие по йоге и другие мероприятия, на которые можно дойти и пешком.
Днём в Липецке от +3 до +5 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. 8 Марта, 3, 9, 18, 20, 21, 22, 22/2, 24, 26а, 24а, 26/2, 26, 28, 30, 30а, 32а, 32, 34;
– ул. Асфальтная, 111, 111а, 113, 115а;
– ул. Ворошилова, 5, 7, 11;
– ул. Гагарина 87, 87/а, 89, 91, 93, 93/2, 95, 95/2, 97, 99, 101, 103/1, 103а;
– ул. Горького, 7, 7а, 9, 9а, 11/2, 12, 22, 26;
– ул. Д. Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37;
– ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а, 63;
– ул. Космонавтов, 28;
– ул. Крайняя, стр. 6;
– ул. Кузнечная, 6, 8, 10, 10а;
– ул. Толстого, 1, 1а, 2, 7, 9а, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а;
– ул. Малые Ключи, 1, 2;
– ул. М. Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а;
– ул. Привокзальная, 56, 101;
– ул. Советская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13а, 13а/1, 20, 21, 22, 25, 26, 26в, 27, 33, 41, 43, 66;
– ул. Студёновская, 27а;
– ул. Таежная, 12;
– ул. Терешковой, 1/1, 1/2, 2, 1/3, 1/11, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 6/2, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 14, 14/2, 14/3, 16, 16а:
– ул. Тихая, 24;
– ул. Фруктовая, 25б;
– ул. Фрунзе, 2;
– ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 20, 21 стр. 1, вл. 21, 43, 180;
– ул. Энергостроителей, 17, 18, 20, 21, 21а, 21б;
– ул. Ярославская, 13, 19;
– пл. Театральная, 1, 2, 3;
– ст. Казинка, 28а, 28, 33а.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 8 марта, 9 Января, Адамова, А. Ладыгина, Артёма, Асфальтной, Бригадной, Варшавской, Ворошилова, Дачной, Добровской, Д. Писарева, Елецкой, И. С. Бурлакова, Кибальчича, Комсомольской, Лескова, Лесной 1–й, Липецкой, Локомотивной, М. Светлова, Олимпийской, Павлова, Патриотической, П. П. Постышева, Привокзальной, Р. Зорге, С. Шаумяна, Таёжной, Тихой, Фруктовой, Череповецкой, Энергостроителей, Ярославкой.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. 1 Мая, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30;
– ул. 9-го Мая, 27;
– ул. Виктора Музыки;
– ул. Гагарина (Сселки);
– ул. Грибная, 4, 44;
– ул. Космонавтов (Сселки);
– ул. Ленина (Сселки);
– ул. Набережная (Сселки);
– ул. Советская (Сселки);
– ул. С. Тюленина;
– ул. Фанерная;
– ул. Учительская.
Пробки
Даже в условиях бензинового кризиса липчане умудрялись попадать в заторы. А у некоторых прямо в пробке заканчивался последний бензин и приходилось толкать авто вручную. Чтобы этого не произошло, рекомендуем заглядывать в приложение.
С бензином лучше не становится
Автозаправки «Роснефти» вернули ограничения на продажу топлива – не более 30 литров в один бак, в канистры не заправляют. В правительстве Липецкой области утверждают, что пока не знают, вернётся ли система чёт/нечёт. Хотя семи пядей во лбу для понимания не нужно…
Следить за ситуацией с горючим можно через электронное приложениеgas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, правда, оно не передаёт данных по Липецку, но проинформирует о ситуации на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома» в области.
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Три поколения художников
В 14:00 в Липецком областном краеведческом музее откроется выставка работ творческой династии Шиловых (6+).
Три поколения мастеров искусства в одной экспозиции: народный художник СССР Александр Максимович Шилов, его сын – портретист Александр Александрович Шилов и внук ¬– скульптор Святослав Александрович Шилов. Выставка масштабная, музею даже пришлось временно переместить более 60 ранее висевших в основном зале картин в хранилище, чтобы освободить место под «династическую экспозицию».
Выставка будет принимать посетителей до 29 ноября.
Открой 7 чакр
В 17:30 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) ждут всех желающих на занятие по йоге (12+).
Участникам обещают продемонстрировать работу с 7-ю чакрами – так в йоге называют энергетически центры. Учеников проведут от заземления и внутренней опоры (Муладхара) до легкости и тишины ума (Сахасрара). К каждой чакре подберут свои ассаны (позы), чтобы мягко раскрыть тело и сбалансировать состояние.
Инклюзивный спектакль
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «История любви» (12+).
Инклюзивная постановка, в которой принимают участие артисты театра танца «ПараллелиИстория глухого горбуна Квазимодо, звонаря Собора Парижской Богоматери, влюблённого в цыганку Эсмеральду. Главные роли исполняют Александр Башлыков и Екатерина Акулова – победители и призеры Кубка и чемпионата России по танцам на колясках. А всего в постановке задействованы более… 50 человек!
Продолжительность спектакля 1 час 5 минут.
Чехов
В 19:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп 2, 3-й этаж) филолог Лариса Михайлова поведёт разговор о вечном – о творчестве А. П. Чехова (12+).
История врача, который и не надеялся обессмертить своё имя писательством. Сочинял рассказы для души, чуть позже – для заработка, чтобы помочь семье. В чём же всё-таки секрет его успеха? Сам Чехов его знал и не скрывал…
Джаз
В 19:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) Липецкий джазовый оркестр представит программу «Прогулки по Бродвею» (12+).
В концерте примет участие вице-чемпион мира и многократный чемпион России по степу Дмитрий Силаев. А также - солистка московского музыкального театра им. Ф. Шаляпина Александра Максимова. Прозвучат произведения Дж. Гершвина, Гленна Миллера, Фредерика Лоу, Джорджа Ширинга, Эла Хоффмана и других.
Ярмарка
С 8:00 до 14:00 на площади перед Сокольским дворцом культуры (пл. К. Константиновой, 3) пройдёт очередная продуктовая ярмарка (6+).
Местные производители представят богатый спектр продукции ¬– от съестных припасов до сувениров. Может пригодиться, чтобы пополнить ваши закрома на зиму.
Наедине с собой
Лишь 27% липчан в опросе SuperJob заявили, что боятся одиночества, при этом только 8% – однозначно, ещё 19% – скорее опасаются.
73% людей заявили, что не боятся остаться одни, в т.ч. в старости. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. К примеру, в 2009 году не желал оставаться один 51% россиян, а сейчас цифра заметно скромнее. Выходит, люди устали друг от друга?
Дорогие липчане! Сегодня бензин есть, завтра бензина нет.… В наше время особенно важно следить за новостями, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
2
0
1
1
0
Комментарии (1)