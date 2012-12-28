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39 минут назад
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По поводу лечения тяжелого раненого липецких врачей будет консультировать институт Бурденко

Мужчине уже провели операцию.

Пятеро пострадавших в результате атаки беспилотников на Липецк пока находятся в отделении реанимации Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1.

Самому тяжёлому больному уже проведена первая операция по поводу открытого проникающего ранения головы. Молодой мужчина находится на ИВЛ. Сегодня по поводу тактики стабилизации его состояния липецких медиков будут консультировать столичные врачи — сотрудники Национального медицинского исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Министерства здравоохранения России.

Остальные четверо находятся в стабильном состоянии. Врачи даже говорят о скором переводе их из реанимации в профильные отделения — травматологии, лор-отделение и отделение урологии.

Добавим, что все пятеро пациентов БСМП — молодые мужчины в возрасте около 20 лет.
атака беспилотников
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Лиза
2 минуты назад
Скорейшего выздоровления нашим ребятам!
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Нелли
12 минут назад
Выздоровления, держитесь
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Гостья
29 минут назад
Ребята, держитесь, всё будет хорошо. Скорейшего вам выздоровления.
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неравнодушный
31 минуту назад
Скорейшего выздоровления ребятам.Господи помоги!
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