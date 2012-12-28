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По поводу лечения тяжелого раненого липецких врачей будет консультировать институт Бурденко
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Общество
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39 минут назад
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По поводу лечения тяжелого раненого липецких врачей будет консультировать институт Бурденко
Мужчине уже провели операцию.
Самому тяжёлому больному уже проведена первая операция по поводу открытого проникающего ранения головы. Молодой мужчина находится на ИВЛ. Сегодня по поводу тактики стабилизации его состояния липецких медиков будут консультировать столичные врачи — сотрудники Национального медицинского исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Министерства здравоохранения России.
Остальные четверо находятся в стабильном состоянии. Врачи даже говорят о скором переводе их из реанимации в профильные отделения — травматологии, лор-отделение и отделение урологии.
Добавим, что все пятеро пациентов БСМП — молодые мужчины в возрасте около 20 лет.
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