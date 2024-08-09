Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
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Первыми в пункт временного размещения эвакуировали жителей двух улиц в Копцевых Хуторах
Происшествия
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сегодня, 08:55
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Первыми в пункт временного размещения эвакуировали жителей двух улиц в Копцевых Хуторах
Именно на этих улицах находятся пострадавшие от детонации боеприпасов дома.
Сейчас в селе и трех деревнях работает специальная комиссия по оценке ущерба. Как пообещал Игорь Артамонов, владельцам пострадавших домов будет оказана помощь.
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