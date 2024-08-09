Первыми в пункт временного размещения эвакуировали жителей двух улиц в Копцевых Хуторах

Именно на этих улицах находятся пострадавшие от детонации боеприпасов дома.



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Сегодня утром эвакуация жителей близлежащих к месту падения БПЛА и детонации боеприпасов населенных пунктов началась с улиц Советской и Елецкой села Копцевы Хутора. 76 человек перевезли на школьных автобусах в здание сельской школы, где они пообщались с главой Липецкого округа Давидом Тодуа, губернатор Игорем Артамоновым и главой местного сельсовета. Затем эвакуированные вернулись в свои дома.Сейчас в селе и трех деревнях работает специальная комиссия по оценке ущерба. Как пообещал Игорь Артамонов, владельцам пострадавших домов будет оказана помощь.