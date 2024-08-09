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Первыми в пункт временного размещения эвакуировали жителей двух улиц в Копцевых Хуторах
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5433
сегодня, 08:55
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Первыми в пункт временного размещения эвакуировали жителей двух улиц в Копцевых Хуторах

Именно на этих улицах находятся пострадавшие от детонации боеприпасов дома.

Сегодня утром эвакуация жителей близлежащих к месту падения БПЛА и детонации боеприпасов населенных пунктов началась с улиц Советской и Елецкой села Копцевы Хутора. 76 человек перевезли на школьных автобусах в здание сельской школы, где они пообщались с главой Липецкого округа Давидом Тодуа, губернатор Игорем Артамоновым и главой местного сельсовета. Затем эвакуированные вернулись в свои дома.

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Сейчас в селе и трех деревнях работает специальная комиссия по оценке ущерба. Как пообещал Игорь Артамонов, владельцам пострадавших домов будет оказана помощь.



БПЛА
воздушная тревога
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Комментарии (2)

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Сергей
23 минуты назад
Власти! обращаюсь к Вам,.В каждом населенном пункте должны быть бомбоубежища, хотя бы по нормам СССР, спортзал в школе не поможет. А вам граждане не нужно надеяться на Власти ,сами готовьте себе погребочки и подвальчики с водичкой, продовольствием и т.д. Прилётов будет больше(разведка доложила)
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Позитив
47 минут назад
Главное, что все живы!!!
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