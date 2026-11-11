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сегодня, 18:30
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Стрелок из Конь-Колодезя выиграл квоту на Олимпиаду-2028 и установил юниорский рекорд планеты

Дмитрий Пименов - чемпион мира!

Сегодня самый счастливый день в жизни Дмитрия Пименова из спортивной школы олимпийского резерва им. А. М. Никулина в Конь-Колодезе. Наш земляк выиграл чемпионат мира, который проходит в катарской Дохе, но при этом не ограничился только «золотой» медалью.

Пименов победил в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Наш земляк намного опередил конкурентов: занявший 2-е место словак Патрик Яни выбил 357,2 балла, а «бронзовый» призёр Нирадж Кумар из Индии – 346,5.

При этом результат 21-летнего Пименова – 362,8 балла стал новым рекордом планеты среди юниоров.

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Пьедестал почёта

Но и это не всё. Дмитрий завоевал и олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Правда, вопрос с допуском отечественных спортсменов на главные соревнования планеты пока висит в воздухе. В Дохе российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Фото Стрелкового Союза России
Пулевая стрельба
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Липецк
21 минуту назад
МОЛОДЕЦ !!!
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Липецк
22 минуты назад
МОЛОДЕЦ !!!
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Лиза
25 минут назад
Молодец! Поздравляю!
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Бабка Первая
51 минуту назад
Поздравляю! Желаю дальнейших побед.
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ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
сегодня, 18:47
А утки летят уже высоко, я им помашу рукой. Красавчик
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