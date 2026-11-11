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Спорт
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сегодня, 18:30
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Стрелок из Конь-Колодезя выиграл квоту на Олимпиаду-2028 и установил юниорский рекорд планеты
Дмитрий Пименов - чемпион мира!
Пименов победил в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Наш земляк намного опередил конкурентов: занявший 2-е место словак Патрик Яни выбил 357,2 балла, а «бронзовый» призёр Нирадж Кумар из Индии – 346,5.
При этом результат 21-летнего Пименова – 362,8 балла стал новым рекордом планеты среди юниоров.
Пьедестал почёта
Но и это не всё. Дмитрий завоевал и олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Правда, вопрос с допуском отечественных спортсменов на главные соревнования планеты пока висит в воздухе. В Дохе российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Фото Стрелкового Союза России
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