Стрелок из Конь-Колодезя выиграл квоту на Олимпиаду-2028 и установил юниорский рекорд планеты

Дмитрий Пименов - чемпион мира!

При этом результат 21-летнего Пименова – 362,8 балла стал новым рекордом планеты среди юниоров.









Пьедестал почёта

Сегодня самый счастливый день в жизни Дмитрия Пименова из спортивной школы олимпийского резерва им. А. М. Никулина в Конь-Колодезе. Наш земляк выиграл чемпионат мира, который проходит в катарской Дохе, но при этом не ограничился только «золотой» медалью.Пименов победил в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Наш земляк намного опередил конкурентов: занявший 2-е место словак Патрик Яни выбил 357,2 балла, а «бронзовый» призёр Нирадж Кумар из Индии – 346,5.Но и это не всё. Дмитрий завоевал и олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Правда, вопрос с допуском отечественных спортсменов на главные соревнования планеты пока висит в воздухе. В Дохе российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.