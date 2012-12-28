Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
К концу дня «Квадра» обещает залатать прохудившийся магистральный трубопровод под Петровским мостом
Общество
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сегодня, 15:04
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В Волово перенесли намеченный на 16 августа День района
Празднование 96-й годовщины образования Воловского округа будет перенесено.
— О новой дате мероприятия мы сообщим в наших социальных сетях. Просим отнестись с пониманием к принятому решению, — отметил Сергей Щеглов.
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