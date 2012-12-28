В Волово перенесли намеченный на 16 августа День района

Празднование 96-й годовщины образования Воловского округа будет перенесено.

Глава администрации Воловского округа Сергей Щеглов сообщил в своём Телеграм-канале, что в связи с текущей ситуацией празднование 96-й годовщины образования Воловского муниципального округа, запланированное на 16 августа, будет перенесено.— О новой дате мероприятия мы сообщим в наших социальных сетях. Просим отнестись с пониманием к принятому решению, — отметил Сергей Щеглов.