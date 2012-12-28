В районах 10-й Шахты, Коровино, Сырского отключат холодную воду

Холодной воды также лишится на время часть центра Липецка.



12 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Калинина, 53–55 (Сырское), улица Зоологическая, 47, улица Одоевского, 5. Кроме того, по заявке подрядной организации будет проводиться реконструкция сетей на участке улицы Папина, 6, 8 — без холодной воды временно останутся жители 10-й Шахты, Сырского, Коровино, части центра Липецка.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 6, 8 по улице Папина, № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, в частном секторе улиц Муравьёва, Шахтёрской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство, Индустриальной, Зоологической, Будённого, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Небесной, Полярной, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.12 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 11, 13, 15, 17, 17а по улице Почтовой, № 4 по улице Прудной, № 27а по улице Ударников, № 2, 4а по улице Кочеткова, № 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63 по улице Арсеньева, № 9а, 37а, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 по улице Бородинской, № 3 по улице Брусничной, № 3, 4, 4а, 5, 5а, 36 в переулке Космическом, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 по улице Лавочкина, № 4 в переулке Лунном, № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 22, 26, 28 по улице Мешкова, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 по улице Рассветной, № 1 по улице Третьякова, № 5 по улице Шоссейной, № 19 по улице Бригадной, № 7, 20 по улице Добровской, № 11, 63 по улице Локомотивной, № 10 по улице Светлова, № 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, обесточат улицы Исполкомовскую, Белорусскую, Брюллова, Баумана, Карбышева, Пожарского, Сокольскую, Стасова, Ладыгина, Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Писарева, Тихую, Ярославскую, переулок Свободный, посёлки Дачный, Казинка, садоводческое товарищество «Сокол-2».