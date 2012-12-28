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53 минуты назад
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26-летний водитель с июля дважды попался пьяным за рулём

Его «пятёрка» помещена на штрафстоянку.

В Усманском округе госавтоинспекторы задержали 26-летнего водителя «ВАЗ-21053» за повторную пьяную езду. 

По данным областного управления МВД, на этот раз нетрезвого водителя остановили в селе Новоуглянка. Выяснилось, что летом его осудили за нетрезвое вождение на 240 часов обязательных работ и лишили прав на два с половиной года.

До этого в феврале водитель привлекался к административной ответственности за повторную езду без водительских прав — его оштрафовали на 50 000 рублей.

Сейчас возбуждены уголовные дела: за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость и за управление лицом, лишенным прав и и подвергнутым административному наказанию. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до шести лет. «ВАЗ-21053» помещен на спецстоянку.
ПДД
пьяная езда
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Комментарии (1)

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Ваш тренер
33 минуты назад
Надо с первого раза конфисковать автомобиль, тогда бы не на чем попадаться было.
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