Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
И обладатель Кубка России не помог - дублёры «Металлурга» умудрились пройти первый этап без побед
Происшествия
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сегодня, 03:14
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Липецк подвергся массированной атаке БПЛА
«Работают ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
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