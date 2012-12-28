Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Липецк подвергся массированной атаке БПЛА
Происшествия
Липецк поплыл
Общество
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Происшествия
В центре Липецка прошёл град
Погода в Липецке
«Он снял рубашку, намотал ее на лицо, надел респиратор и шагнул в клубы пара»
Происшествия
В Липецке снова затопило самую низкую точку на дорогах — перекресток Фрунзе-Неделина
Общество
В подземном переходе у Центрального рынка торжествует серость
Общество
Благоустройство в Военном городке смыло дождем
Общество
На улице Скороходова затопило бары, пабы и кафе
Общество
Читать все
В Липецке объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Липецк подвергся массированной атаке БПЛА
Происшествия
Пилотный для страны проект по трудоустройству студентов запустят в Липецкой области
Общество
Липецкстат: в первые дни августа рост цены на бензин замедлился, но не остановился
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: потопы, героический слесарь и судьба подлодки «Липецк»
Общество
Дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Погода в Липецке
Призывы покидать Липецк — фейки
Происшествия
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Происшествия
И обладатель Кубка России не помог - дублёры «Металлурга» умудрились пройти первый этап без побед
Спорт
Читать все
Происшествия
18288
сегодня, 03:14
31

Липецк подвергся массированной атаке БПЛА

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк.  

«Работают ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
БПЛА
42
135
49
14
19

Комментарии (31)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Леонид брежнев
11 минут назад
Ну что поиграли в войнушку
Ответить
дед с депутатской
22 минуты назад
серьёзно бахнуло минимум раз 10. весело гуляем ..
Ответить
Как пережить эту ночь
23 минуты назад
Как детям идти утром в садик, а взрослым на работу? Какая страшная ночь.Никто не спит.А уже скоро вставать надо
Ответить
Ха,
24 минуты назад
щас власти как всегда скажут, что это что-то где-то сдетанировало, и никакой атаки БПЛА не было...
Ответить
Александр
30 минут назад
А что так первый раз, летят дроны их сбивают вот и взрыв и грохот по всему Липецку.
Ответить
Вот ведь
31 минуту назад
Так и не навели порядок с укрытиями.
Ответить
Екатерина
32 минуты назад
А я знала!!!! Я знала лучше посидеть мне в ванной на тубзике спать вообще не хочется!!!!! После взрывов и двойной сирены!!!!!
Ответить
Артём
45 минут назад
Что делать если подвала нет
Ответить
Саня 48
21 минуту назад
Остаётся только молиться ! Молись , брат ! Молись !
Ответить
Семён
29 минут назад
Если на улице, бижи в 5 этажки, если дома, закройся в ванной, коридоре или в кладовке. Сабири все ценные вещи - (деньги, документы, паспорта, устройства)
Ответить
Копатыч
32 минуты назад
Рыть окоп, опта
Ответить
Мари
45 минут назад
Когда, наконец, вместо дорог займутся убежищами
Ответить
Елена
46 минут назад
Пр. Победы, стекла дрожат. Страшно!!!
Ответить
Копатыч
29 минут назад
Принимайте антидепресанты, видел сосед вечером 3 бутылки взял, я ещё подумал.... Куда ему столько???? Может он знал?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru