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28 минут назад
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Липчанка Дарья Коннова пострадала при атаке скорой помощи дроном в Судже

Она единственная, кто выжил. Фельдшер и водитель погибли.

Липчанка Дарья Коннова — единственный медик, выживший после удара украинского дрона 6 августа по машине скорой помощи в районе города Суджа Курской области. Её коллеги: фельдшер Александр Чекалин и водитель Александр Никитичев погибли. Сама Дарья была контужена, получила осколочные ранения, в том числе тяжёлое — в ногу. Сейчас девушка находится в больнице.

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Дарья — коренная липчанка, её семья живёт в Липецке в районе Сырского Рудника. Девушка из многодетной семьи: у неё ещё две сестры. В 2017 году Дарья окончила липецкую школу №6 имени Шавкова и поступила в Курский государственный медицинский университет.

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GOROD48 поговорил с классным руководителем Дарьи Ольгой Борисовой.

— О случившемся с Дарьей я узнала от подруги, которая занимается волонтёрством. Как только мне прислали эту информацию — я поделилась с директором нашей школы и родителями. Сейчас все как-то хотят поддержать Дашу и её семью — и материально, и морально, навестить их, но, насколько мне известно, две её сестры сейчас уехали к Даше в Курск, — рассказала Ольга Борисова.

О Дарье Конновой классный руководитель отзывается исключительно в восторженных тонах: отличница, закончила школу с золотой медалью и медуниверситет с красным дипломом. В семье она первый врач. Но это была её мечта — сначала с 5 по 9 класс девушка училась в кадетском классе, потом выбрала химико-биологическое направление. Из класса шесть человек стали медиками: врачами, фельдшерами, стоматологами.

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— Дарья — очень добрая и отзывчивая, скромная и воспитанная девушка. Не по годам мудрая. Не боится в глаза говорить правду. А ещё очень требовательная к самой себе и к окружающим — даже питание в столовой лично контролировала, проверяла сроки годности продуктов. А ещё она настоящий патриот нашей страны! С детства она спасала котят и собак, заботилась обо всех. В классе мне очень помогала мне во всех классных часах и мероприятиях, находила общий язык со всеми ребятами — могла любого убедить и успокоить. Дарья в классе ближе всего дружила с Таней Чубенко — так они вместе и уехали в Курск и поступили в медицинский университет. Класс у нас был очень дружный и хороший! Дарья всегда лично приезжает и поздравляет меня с Днём учителя, по телефону — с Днём рождения.

Дарья Коннова работает на скорой с 2021 года и продолжает обучение на последнем курсе ординатуры по специальности «кардиология».
БПЛА
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